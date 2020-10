Il guru delle serie tv arriva in libreria con il suo primo romanzo

Roe e il Segreto di Overville: si chiama così il romanzo d’esordio di Daniele Giannazzo, un nome che a molti suonerà familiare perché tra i personaggi più in vista del web. Daniele, in arte Daninseries, si è cimentato per la prima volta in un racconto lungo (siamo a più di 400 pagine), anche se in rete già tutti conoscono le sue recensioni sui generis dedicate alle serie TV di maggior successo. Dopo aver trascorso anni a commentare le storie degli altri, insomma, finalmente in libreria ne arriva una tutta sua. Roe e il Segreto di Overville non tradisce i fan più affezionati a Daniele, regalandogli una rocambolesca girandola di emozioni, colpi di scena e tanti personaggi che – è una certezza – faranno breccia nel cuore di un pubblico ancora più ampio. L’azione si svolge quasi tutta nella remota cittadina di Overville, descritta come una località modesta ma ridente, abitata di tante facce nuove con cui la protagonista Roe, un’orfana costretta a trasferirvi dopo la partenza della zia che l’ha cresciuta, dovrà di volta in volta vedersela.

Da una parte ci sarà Jay, il ragazzino impudente che l’accoglie per primo nella nuova vita, e a cui per una buona dose delle sue avventure Roe affiderà tutta se stessa. Dall’altra il bel di Nathan, che dietro le apparenze cela molti altri affascinanti pregi. Uno dei due sarà il suo destino, e a proposito di destini, gran parte del libro si gioca proprio su uno scioccante segreto che cambierà per sempre la vita della protagonista. Una verità che affiorerà tra una pagina e l’altra e vi farà rapidamente consumare la lettura chiedendone ancora di più. Il romanzo ha il pregio di abbracciare diversi generi in un solo racconto, sempre avvincente, mai banale e narrato con stile ricco, spedito e mai scarno, come invece ormai sempre più raramente capita di trovare. Adatto soprattutto alle nuove generazioni di cui raccoglie spirito e sollecitazioni, siamo certi riuscirà a conquistare anche una platea più distesa di lettori. Basterà infatti scorrere le prime righe, e la storia della giovane Roe, con le sue insicurezze e le sue mille sorprese, vi avrà già rapito.

