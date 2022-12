Il libro chick lit di Valentina Catini: «È tutto come ho sempre sognato»

E' arrivato nelle principali librerie nazionali e sulle piattaforme digitali (Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Amazon) il libro rosa chick lit «È tutto come ho sempre sognato», dell’esordiente Valentina Catini.

Il romanzo, edito dalla casa editrice Porto Seguro Editore, racconta con uno stile ironico e divertente, le dis - avventure di una giovane donna, in un susseguirsi di rocamboleschi colpi di scena.

La vita di Margherita è un disastro: ha trent’anni, è single, un lavoro che non la soddisfa, un figlio con un uomo inaffidabile, una sorella ovviamente perfetta che la fa apparire come la pecora nera della famiglia, dei genitori ipercritici. Tutto, insomma, nella sua vita è andato come non doveva andare e Margherita, inesauribile sognatrice, fa fatica a scendere a patti con questa faccenda. Quando poi a un vernissage incontra Christian, il grande amore della sua vita, e scopre che, da uomo incapace di impegnarsi, è diventato il fidanzato perfetto e sta per sposarsi, non ne può più. E tutto cambia. Grazie a un medaglione che viene dal suo passato, Margherita tornerà indietro di 10 anni: l’anno in cui la sua relazione con Christian si è misteriosamente interrotta e avrà la possibilità di cambiare tutto e riconquistarsi la vita che ha sempre voluto. È tutto come ha sempre sognato. Ma ne è veramente sicura? Un viaggio personale verso la conoscenza di sé stessa, alla scoperta di chi è davvero e di chi vuole al suo fianco.

Uno stile frizzante, quello dell’autrice, con dialoghi vivaci e ironici, che catapultano le lettrici nel mondo della protagonista, fatto di sogni nel cassetto, di aspirazioni, di passioni e fantasia. Un racconto da leggere tutto d’un fiato, ambientato tra i quartieri di Roma - caotici e avvolgenti -che fanno da cornice a tutta la narrazione.

Valentina Catini nasce a Roma negli anni ruggenti dei tormentoni dance, dei film a lieto fine e dei fuseaux colorati in lycra. Giornalista pubblicista, addetta stampa, fondatrice della pagina The pink blond pepper e autrice per il blog Costellazione.eu. Vive nella capitale con i suoi due bimbi, un gatto birmano viziatissimo e il suo compagno Luca. Dopo aver scritto per Leggo di cultura e spettacolo, è al suo primo romanzo Chick lit.