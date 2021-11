“Il mistero dei Maronti”, con Paone torna il commissario “daltonico”

Il commissario Antonio Cirillo è alle prese con un altro mistero da risolvere: la sparizione di un’anziana signora in vacanza sull’isola d’Ischia insieme alla nipote, che turba la tranquillità della spiaggia dei Maronti, uno specchio di mare circondato da colline, da rupi scoscese a declivio sul mare. In trasferta sull’isola verde, Cirillo dovrà ricomporre legami familiari ingarbugliati dal corso del tempo, decrittare un codice antico e dare la giusta collocazione a due chiavi misteriose per risolvere il caso. L’indagine lo costringerà anche a fare i conti con la sua solitudine e con le inquietudini del suo cuore.



“Il mistero dei Maronti” è il secondo romanzo giallo di Nicola Paone dedicato alle indagini del commissario Cirillo, che ha già venduto mille copie in prevendita. Pubblicato da Mea Edizioni (120 pagine), uscirà il 30 novembre e sarà presentato giovedì 2 dicembre alla libreria Feltrinelli di via dei Greci, a Napoli, alle 18.

Nato a Napoli il 19 febbraio 1963, ingegnere civile e della sicurezza, energy manager di una multinazionale, Paone divide la sua vita tra la professione e la passione per la lettura e la scrittura. Dopo aver pubblicato "In culo alla luna in braccio alle stelle" e "Una vita controtempo", ha creato la figura del commissario Cirillo, investigatore inquieto e galantuomo d’altri tempi, per questo intimamente fragile. Daltonico per “scelta”, il commissario Cirillo si rifugia in un mondo in bianco e nero per fuggire dai colori: dal rosso del sangue, il verde dei soldi sporchi, il giallo dell'invidia. Continua a credere nella parola data e nel valore di una stretta di mano, ma rimane sempre fregato dalla scaltrezza del prossimo. Non riesce a concepire un mondo diverso dal suo fatto di fiducia e lealtà verso gli altri. Questo è il suo più grande pregio, ma anche il suo più grande limite. Conduce una vita spaiata, come i suoi calzini, sempre uno di colore diverso dall'altro.



Il primo libro della serie, “Lo strano caso del commissario Cirillo”, ha riscontrato un lusinghiero successo in Italia e all’estero. Pubblicato il 26 maggio scorso, è stato a lungo nella top dieci dei libri di genere più venduti in rete. La storia è ambientata tra le strade di Napoli e raccontata in modo semplice e coinvolgente. Il viaggio attraverso scoperte dolorose è l'occasione per il protagonista di cambiare la sua vita. In questo primo capitolo il commissario Cirillo accompagna i lettori nel cuore di una Napoli inquieta e potente che non si dimentica.

Vincitore di diversi premi, è considerato tra i migliori libri di genere del 2021.