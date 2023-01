"Il Monarca" si presenta oggi nell'ex Asilo Filangieri

Oggi, giovedì 19 gennaio, alle 18 nei locali dell'ex asilo Filangieri (vico Giuseppe Maffei 4) Massimiliano Amato, Daniela De Crescenzo, Piero De Luca, Aldo Schiavone, Pietro Spirito presentano il volume "Il Monarca: Vincenzo De Luca, una questione Meridionale" edizioni Paperfist.

Si tratta di una raccolta di saggi coordinata da Massimiliano Amato e Luciana Libero. Il volume, come spiegano gli autori si focalizza in particolare sulle origini del personaggio De Luca: la cultura come creazione di clientele, la formazione del consenso, l’utilizzo della pandemia come strumento di propaganda, lo scandalo rifiuti.