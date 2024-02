«Il racconto di un’amicizia», l'intervista a Papa Francesco e al pastore evangelico Giovanni Traettino diventa un libro

Un pastore evangelico, Giovanni Traettino e un Papa, Jorge Mario Bergoglio, sono due amici che hanno scelto la strada dell’ascolto, del dialogo. Hanno scelto di stringersi la mano, di abbracciarsi, di compiere un passo nella Storia.

È «Il racconto di un’amicizia» (Eternity, 2024), l’ultimo lavoro del giornalista napoletano Alessandro Iovino, testimone di un incontro storico tra il Pastore Traettino e Papa Francesco, pastori e leader di confessioni cristiane che nel corso dei secoli hanno divaricato il loro cammino e che oggi, malgrado la loro distanza, sembrerebbero pronte ad un dialogo nuovo.

Mai un giornalista di fede evangelica pentecostale aveva vissuto il privilegio di intervenire ad un incontro simile, di poterlo raccontare e documentare. E mai, da decenni a questa parte, un pastore evangelico e il papa dei cattolici, si sono trovati l’uno di fronte all’altro per una lunga intervista e per condividere i loro obiettivi di pace e di concordia, dei loro popoli, dell’umanità.

Un’intervista, dunque, ma anche un documento dallo straordinario valore storico - culturale. «Il racconto di un’amicizia» è stato presentato, alla vigilia del lancio anche in Italia su Amazon dove sarà possibile preordinarlo, da un luogo altrettanto simbolico: il Museo della Bibbia di Washington DC.

C’è stato anche un messaggio di Papa Francesco che così scrive in una lettera di apprezzamento inviata per l’occasione: «Che il Signore benedica questa iniziativa», rivolgendo un saluto anche al Maestro Andrea Bocelli, presente a Washington per il National Prayer Breakfast ed al quale è stato consegnata in anteprima assoluta la copertina del libro da parte di Iovino e Traettino. I saluti istituzionali sono stati affidati al Dr. Joel Melchiori, capo dell’ufficio culturale dell’ambasciata italiana a Washington.

Massimo Introvigne, direttore del CESNUR, tra i massimi esperti al mondo di nuovi fenomeni religiosi, intervenuto al lancio, ha dichiarato: «Questo libro diventerà imprescindibile per chiunque si voglia occupare del dialogo tra cattolici ed evangelici».