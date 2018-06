«Il Saldo e Stralcio», la salvezza per le vittime di pignoramenti in un libro

Martedì 12 Giugno 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 11:04

Arriva nelle librerie e negli store online, Saldo e Stralcio - Creditori Soddisfatti e Debitori Fuori Pericolo (192 pagine Editore Upper Publishing), il libro di Francesca Scarpetta, imprenditrice esperta nella consulenza del debito e nella risoluzione dei pignoramenti.Scarpetta racconta i segreti del Saldo e Stralcio, una tecnica win win che consente ai debitori di liberarsi dalle loro pendenze e rifarsi una vita, e ai creditori di recuperare i soldi che gli spettano: «Per un pignorato la vendita della casa all’asta immobiliare non è la soluzione più adeguata. Perde la casa, che viene venduta a un prezzo minore rispetto a quello di mercato, e con i soldi ottenuti non riesce quasi mai a sanare tutte le sue posizioni debitorie. Insomma, oltre al danno anche la beffa», racconta Francesca Scarpetta.Il Saldo e Stralcio è la soluzione che l’imprenditrice illustra nel libro: «Il Saldo e Stralcio prevede una vendita pre-asta dell’immobile pignorato e una trattativa con i creditori per diminuire il totale dei debiti e coprirli tutti. In questo modo, i debitori sono soddisfatti, ma anche i creditori ( Banche e Finanziarie) che recuperano nell’immediato molti più soldi di quelli che otterrebbero dalla vendita all’asta».Una soluzione Vincente non solo per debitori e creditori, ma anche per le altre figure coinvolte nel business immobiliare. Sono 173 miliardi i crediti deteriorati (NPL) delle banche, mentre sono 270mila gli immobili pignorati nel 2016 in Italia: «Sono numeri che fanno un mercato ricco di opportunità per il consulente del debito, che può guadagnare soldi da un’operazione, aiutando al contempo gli altri».Il guadagno del consulente del debito non nasce dalle tasche dei pignorati, come precisa l’autrice nel libro. Si origina invece dalla differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il totale dei debiti stralciati: “Il consulente del debito non fa soldi sulle spalle dei debitori”. Pone la sua esperienza a servizio del pignorato e il guadagno nasce dalle sue abilità di negoziazione. Più sarà bravo a trattare con i creditori, più saprà aumentare il suo ritorno dall’operazione sia per lui che per il pignorato.Saldo e Stralcio - Creditori Soddisfatti e Debitori Fuori Pericolo non è solo un libro tecnico. Il libro è strutturato come un percorso biografico che porta l’autrice a scoprire le sue passioni e a dedicare tutta la sua vita alla risoluzione dei pignoramenti, attraverso la creazione di un’azienda, Accord Soluzioni Debiti SpA, che oggi può contare su agenzie e consulenti su tutto il territorio nazionali: «Ho voluto raccontare la mia esperienza e alcune delle tante operazioni che negli anni ho realizzato e come queste hanno aiutato concretamente le persone».Ricco di aneddoti, consigli, esempi di operazioni, il libro si rivolge ai debitori, che vedono nel Saldo e Stralcio l’ultima spiaggia per rimettersi in sesto, ai creditori che possono sfruttare il Metodo Solving Estte per recuperare i loro soldi. E ai professionisti dell’immobiliare alla ricerca di nuove opportunità di investimento: «Tutti possono ottenere vantaggi dal Saldo e Stralcio, ma non tutti possono investirci. Ci vuole passione e la reale volontà di aiutare gli altri».Francesca Scarpetta è un’esperta di Saldo e Stralcio che vanta una decennale esperienza nell’ambito della risoluzione del debito e della sua rinegoziazione. Negli anni ha gestito pratiche di procedura esecutiva che ha saputo risolvere grazie alle sue attività di negoziazione con gli istituti di credito e finanziari. Nel 2014 ha fondato AccordSoluzioneDebiti.com S.p.A, la rete specializzata nella consulenza per la risoluzione di procedure di esecuzione immobiliare pignoramenti.