Il secondo tempo dell’amore, il romanzo rosa di Antonio Guarino

Il giornalista Antonio Guarino si dedica al suo primo libro, Il secondo tempo dell’amore (Castelvecchi, collana Tasti), disponibile in tutte le librerie e negli store on line. Un romanzo dalle tinte rosa, ambientato a Torino (città amata dall'autore) e ad Avellino (città in cui l'autore è nato e vive tuttora), che esplora la fragilità e la tenacia di un amore destinato a misurarsi con la dimensione di un dolore intenso, che diventa il tessuto connettivo dell’anima dei due protagonisti.

Quando Antonio e Sofia s’incontrano per la prima volta entrambi non sanno che dietro ai loro sguardi si cela la spossatezza di un dolore che non dà respiro. Antonio ha il cuore fragile di un “sopravvissuto” al trauma dell’abbandono di Marisa e un sopravvissuto fatica a stare in equilibrio.

Sofia è impegnata a trovare un modo per arginare un senso di solitudine soffocante. Per entrambi l’amore può rivelarsi una scintilla pericolosa.

Riuscirà Antonio ad amare senza farsi e fare del male? Sofia troverà il suo giusto equilibrio per essere felice? E Marisa?

«Ho scritto un romanzo rosa perché è un genere che offre speranza, forza e la certezza che il lieto fine sia possibile, anche nella peggiore delle situazioni. Per le ambientazioni ho scelto due luoghi del cuore: Torino, perché è una città magica, intimista, ricca di storia e di aneddoti letterari; e poi c’è la mia città, Avellino. L’Irpinia è un’area tutta da scoprire, perfetta per il turista che ama arricchirsi».