«Il sorriso delle donne imperfette» della napoletana Frojo a New ​York

“Il sorriso delle donne imperfette. Viaggio nell’alfabeto del benessere”. Dopo Roma, Ischia, Milano, Napoli e Venezia sarà presentato, a New York , il libro della napoletana Elvira Frojo pubblicato da San Paolo edizioni. L’appuntamento è per il 23 marzo 2019, ore 18.00, Redazione i-Italy, 47 West 86th st. Con l’autrice interverranno Letizia Airos Soria, Direttrice di i-Italy, rivista degli italiani d’America, e Francesca Di Matteo, giornalista. Elvira Frojo, già avvocato e dirigente della pubblica Amministrazione, Commendatore della Repubblica, è Vice Presidente, a Roma, della “Fondazione Parioli Onlus” che opera soprattutto nel settore sanitario per l’infanzia nonché Coordinatore didattico di Master presso la Link Campus University di Roma. Con il libro, la Frojo propone alle donne “un cammino di consapevolezza che, a partire dal quotidiano, offra una traccia di resilienza e speranza”. Tanti interrogativi nel volume, dalla parte delle donne. C’è una ricetta per essere felici? Si può conquistare la felicità? E come raggiungere e mantenere uno stato di benessere fronteggiando l’incertezza del quotidiano? In quale modo contrastare il diffuso senso di isolamento e di estraneità, in un mondo che sembra non esprimere senso di comunità? Il libro è il resoconto di vita vissuta di tante donne, dice l’autrice, che il destino ha fatto e fa sentire “imperfette” ma che non smettono di regalare un sorriso a sé e agli altri. Elvira Frojo, già coautrice di “Non di solo pane”, Le Lettere edizioni, ha tra l’altro ricevuto, a Roma, in Campidoglio il Premio “Personalità Europea 2016” e, nel febbraio 2017, il Premio per la Cultura al Festival Nazionale della Vita.

Mercoledì 20 Marzo 2019, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA