Ilary Blasi, le anticipazioni del libro "Che stupida": «C'è un nuovo scoop clamoroso. Totti? Magari risponderà da Sanremo»

Ilary Blasi è pronta a tornare per conquistare un nuovo mercato, quello della letteratura, con il suo libro autobiografico "Che Stupida" dove racconta, senza filtri e senza censura, l'ultimo anno della sua vita, dal tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi, alla sua rinascita tra carriera e amore con Bastian Muller e promette una sorpresa finale.

L'uscita della sua fatica letteraria è in programma il 30 gennaio e il 31 ci sarà la prima presentazione a Milano dove, insieme alla showgirl, ci sarà Francesca Barra. La giornalista, che modererà l'evento, ha rivelato alcuni particolari del libro (letto in anteprima) a La Vita in Diretta.

Le anticipazioni di Francesca Barra

Francesca Barra ha rivelato alcuni dettagli sul libro di Ilary Blasi, Che Stupida.

«Io non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary e per il resto non so nient’altro. Quando? Il 31 gennaio a Milano. Volete un’anticipazione? Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momento posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì una bomba. Se il libro è stato scritto da un ghostwriter e non da lei? Allora, io posso dire che l’ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare.

Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale. Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare - ha rivelato la gironalista -. Volete sapere la bomba che ha scritto nel suo libro? Esce il 30 gennaio, io lo presenterò il 31 in Duomo. A proposito della bomba, magari se Totti sarà a Sanremo magari potrà rispondere a quello che Ilary ha scritto nel libro. No, non sul palco del Teatro Ariston, prima o dopo, nei giorni di Sanremo, si ci andrà. Ma sul libro posso dire che sarete stupiti».

Il cachet per Netflix

Intanto qualche fiorno fa sono uscite notizie riguardanto il cachet chieto e ottentuo dalla Blasi per il suo documentario su Netflix. Meno di un milione, contro gli oltre tre che avrebbe richiesto invece Francesco Totti per replicare. Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia durante il programma Password in onda su Rtl 102.5, la presentatrice dell’Isola dei famosi avrebbe chiesto meno di un milione di euro per raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti a proposito della fine del suo matrimonio con Totti. L’ex marito, invece, ne avrebbe chiesti oltre tre per replicare e raccontare in video la sua versione della storia. Una richiesta che avrebbe spinto la piattaforma a soprassedere.