C'è il manuale ironico dedicato all'amore e ai suoi inciampi, quello per chi desidera cambiare vita ma non trova il coraggio per fare il salto, il romanzo pieno di poesia che unisce mito e fiaba e l'immancabile testo sui segreti dell'alimentazione. L'autunno è una stagione molto prolifica dal punto di vista editoriale, in particolare per chi naviga con sapienza nel mondo di instagram, degli influencer e di chi sa mettere a frutto le proprie competenze. La scelta è ampia e per tutti i gusti.

Influencer scrittori, la nuova tendenza social

La romana Daniela Collu - meglio conosciuta come @stazzitta - ha scritto il divertente "Bello l'amore, ma non ci vivrei. Un libro a cuore aperto" (Mondadori Electa) in cui affronta da diverse angolature (e spigolature) il mondo dei sentimenti, forte anche dell'esperienza che da tempo accomula con le domande e risposte sotto forma di consigli nella terapia d’amore che tiene con successo su Instagram.

Paolo Stella ha pubblicato "La luna piena delle fragole" (DeAgostini) in cui racconta il viaggio di Nessuno, un marinaio che si sveglia in mare senza memoria e cerca di tornare a terra: nel suo percorso incontra sette isole, ognuna simbolo di un tipo specifico di solitudine. Giunto al suo terzo libro, in questo caso si indirizza verso un pubblico young adult con l'aiuto della psicologa Anna A. Bonfanti che dà risposte concrete alle difficoltà raccontate; le illustrazioni sono dell'artista Giuseppe Lo Schiavo create con l'aiuto di un tool di Intelligenza Artificiale che traduce le parole in immagini.

"Revoluscion. Invece di sognare, invece di invidiare: cambia!" (DeAgostini): il titolo riassume perfettamente il senso del volume e di chi lo ha scritto. In questo caso si tratta di Veronica @Spora Benini che con la dottoressa in psicologia clinica e psicoterapia Laura Buonarrivo ha analizzato quali sostegni psicologici possono servire per intraprendere un cambiamento definitivo: cambiare vita. Benini da imprenditrice digitale, influencer, attivista e ideatrice dell'evento "Muse", dopo la pandemia si è trasferita a Tarifa per imparare il kitesurf e da lì ha rivoluzionato il suo stile di vita.

Edoardo Mocini ha scritto "Fatti i piatti tuoi. Come orientarsi tra i falsi miti su alimentazione e forma corporea per prenderci cura della nostra salute" (Rizzoli). Laureato in medicina e chirurgia presso l’università La Sapienza e specializzato in Scienza dell’Alimentazione, nel volume Mocini parla «di scienza e di medicina, di stereotipi da abbattere, di assiomi duri a morire (leggi: per dimagrire basta non mangiare), di grandi inganni (le diete), di false credenze (un corpo grasso è un corpo malato). "Fatti i piatti tuoi" non è solo un titolo ma il principio fondante della sua pratica professionale, secondo cui l’alimentazione è una questione delicata nella vita delle persone.

Ultimo libro da tenere a mente è quello scritto da Cristina Fogazzi alias @estetistacinica che ha da poco concluso di scrivere un volume edito Electa incentrato sul mondo dell'arte visto dal suo personale punto di vista, fatto di passione, gusto e curiosità. Perché anche un'estetista può parlare e promuovere l'arte.