De Giovanni a sorpresa: «L'addio al commissario Ricciardi? Non escludo il ritorno»

Martedì 25 Giugno 2019, 10:30

«Non escludo il ritorno».«No, chiariamo. Il ciclo si è chiuso. L'ho annunciato e ora lo confermo. Del resto avevo deciso da tempo che con il 1934 l'arco narrativo delle storie di Ricciardi si sarebbe chiuso. Certo, non possono nascondere che ne ho già molta nostalgia. Si è chiuso il cerchio, però...».«Non escludo che tra due o tre anni io possa andare a trovarlo e vedere che fine ha fatto. Ma non nel periodo immediatamente successivo al 1934, magari più avanti nel tempo, per esempio negli anni '60. Potrei raccontarlo in una fase storica diversa. Lui sessantenne, potrebbe essere interessante. Comunque, si tratta soltanto di una ipotesi narrativa».