Il ritorno di Maurizio De Giovanni: «Con Mina tra delitti e commedia»

Giovedì 29 Agosto 2019, 12:00

La sedia a rotelle cigola sulle note di «I will survive» mentre Concetta, la mamma, gira per casa tutta truccata e le dà del «vecchio cesso» senza pietà. Lei la chiama il Problema Uno. Le tre amiche del cuore sono uscite da «Sex and the city» versione Posillipo, il collega Domenico «ma chiamami Mimmo» assomiglia a un Robert Redford sull'orlo dell'apparente idiozia, e il Problema Due è un davanzale di seni enormi che cerca di sottrarre ai dialoghi col portiere rattuso. Gelsomina detta Mina Settembre, quarantadue anni e un lavoro pagato saltuariamente al consultorio dei Quartieri Spagnoli, è il personaggio con cui Maurizio de Giovanni entra tra gli autori Sellerio, con due racconti - nel 2013 e nel 2015 - e ora con il primo romanzo Dodici rose a Settembre (pagine 264, euro 14), in uscita oggi in libreria. Lasciato il commissario Ricciardi al suo destino nell'ultimo libro e in attesa di uscire a novembre col nuovo sui Bastardi di Pizzofalcone, de Giovanni condensa qui il suo spirito napoletano, trasformandolo da «nero» a colorato e pop, come un affresco collettivo: la mamma megera, la vamp dei quartieri, il carabiniere tonto, il portiere impiccione, il medico belloccio, in un'ipertrofia dei caratteri che li rende irresistibili. L'omicidio pure c'è, ma conta fino a un certo punto.«Direi di sì. L'umorismo era il mood in cui volevo scrivere e che mi serve per scrollarmi un po' di dosso la malinconia della fine di Ricciardi. Per vicissitudini editoriali il libro esce dopo un anno che l'ho scritto ma è il momento giusto, ci tenevo a riconciliarmi con il sorriso nella scrittura».