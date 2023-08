Il lettore va avvertito che si tratta di entrare in un vortice frastornante, un luna-park della letteratura e dell'interpretazione, una caverna di Alì Babà per chiunque ami Svevo e Joyce, un puzzle in movimento perpetuo, un esilarante e drammatico «romanzo» sulla creatività di due geni, un mondo popolato da persone reali che a tratti sembrano più matte del Cappellaio Matto e più feroci della Regina tagliateste di Carroll: il vortice lo ha scritto Enrico Terrinoni per Bompiani, si intitola La vita dell'altro. Svevo, Joyce: un'amicizia geniale, ed è un libro che non somiglia a nessun altro libro su Svevo o Joyce. Che ci troviamo, dentro? Be', ecco qualche esempio a caso: Joyce che gira per le osterie più operaie di Trieste e finisce ubriaco fradicio al punto da essere riportato a casa dal fratello; Svevo che scrive alla moglie a proposito di un prestito, uno dei tanti, fatto all'amico James: «Quel povero Jayce! Ci siamo attaccati una bella sanguetta», vale a dire una sanguisuga; Joyce che spedisce la sorella Eileen a fare la domestica personale di Livia, la ricca moglie del ricco industriale-scrittore Svevo, sorella che spia lo svoltolarsi della chioma di capelli rossi e ne parla a Joyce: che se ne ispirerà per Anna Livia Plurabelle in Finnegan's wake; Svevo che, alunno di Joyce con Livia, fa un tema in inglese in cui deve descrivere il professor Joyce; Joyce che legge a Svevo The dead, I morti, impressionandolo; Svevo che da giovane simpatizza per il socialismo e scrive alla moglie che il loro è un rapporto «socialista»; Joyce per quasi un anno acceso socialista citato persino da Gramsci; Svevo gelosissimo che scrive alla moglie in vacanza lettere a raffica per inquisire cosa fa e chi vede; Joyce gelosissimo che scrive alla moglie e le dice di dirgli se, quando è stata toccata da un suo antico fidanzato, è stata accarezzata lì ed è «venuta» e se ha ricambiato le manipolazioni.

APPROFONDIMENTI Roberto De Simone, ragazzo per sempre Tolkien, «Il signore degli anelli»: saga nata per caso nelle sere al pub tra amici Pirandello secondo La Spina:

la vita come teatro

E poi dovunque, in La vita dell'altro. Svevo, Joyce: un'amicizia geniale, improvvise connessioni tra i due, amici ben oltre la vulgata di una amicizia solo formale: in realtà un'amicizia che, dopo le escursioni nel libro di Terrinoni, sembra assumere i contorni di una correspondence letteraria fatta di influssi inconsci profondi, che arrivano a tratti a manifestarsi come vere e proprie infestazioni spettrali, quasi come se James fosse il fantasma e il doppio di Ettore e viceversa, ognuno diversissimo dall'altro eppure ognuno di loro creativamente legato all'altro. E vengono fuori allora l'influsso di Senilità su Joyce e l'importanza di Ulisse ma anche delle opere precedenti di Joyce su La coscienza di Zeno: ma in un modo che, anche qui al contrario che in certa vulgata, apre e affina la nostra percezione di lettori su Joyce e su Svevo, su ciò che scrivono, su come lo scrivono, su perché lo scrivono in quel modo e su che rapporto c'è tra le loro vite e i loro scritti.

E così Terrinoni, nel cuore del libro, sottolinea sì le grandissime diversità tra Ulisse e La coscienza di Zeno, ma allo stesso tempo indica il luogo della loro vicinanza, e afferma che i due amici, andando persino al di là dei «più avanguardisti», volevano «sconfiggere ogni teleologia», rendere «visibile l'invisibile» e sfuggire ai «compromessi della verosimiglianza» per andare altrove: «Ambivano alla verità, loro, non a un'impressione di reale, non al realismo. La loro prosa è paradossalmente a tratti iperrealistica, scandaglia al microscopio i moti interiori dei personaggi fino a renderli da un lato irriconoscibili come accade quando osserviamo la materia attraverso potenti lenti d'ingrandimento e dall'altro familiari per via dell'accettazione di un assioma di fondo: siamo fatti di caos, e di questo caos dobbiamo aver contezza, dobbiamo accettarlo».

In questo passare dai frammenti biografici alle intuizioni critiche, La vita dell'altro. Svevo, Joyce: un'amicizia geniale si rivela un saggio che si potrebbe definire «paradossalmente iperrealistico», come se Terrinoni applicasse ai due microscopisti del caos un suo microscopio, per spiarli nel difficile «luogo» in cui ribolle la creatività prima di solidificarsi in un'opera, un luogo in cui i confini tra letteratura e vita sono incerti e indistinti ma collegati in un modo che si potrebbe quasi definire quantistico. E quindi? E quindi altro avviso ai lettori: chiunque si interessi a Joyce, a Svevo e al New World letterario che, con pochi altri giganti, questi due hanno inaugurato, sappia che nel baule segreto che è questo libro di Terrinoni troverà molte meraviglie e farà molte scoperte.