Sarà cominciato con Heidi? O forse con Jeeg Robot e Mazinga? O sarà stato Lupin III? Poi vennero i Tamagochi, nei cartoon e nella realtà in cui si adottava l’animaletto elettronico che se non ne avevi cura moriva, e poi i manga e gli anime, le graphic novel che imitavano in traduzione la disposizione della scrittura e della sequenza di lettura giapponese. Per i più colti il Parise di L’eleganza è frigida, il viaggio in Giappone, e poi il sushi, il sashimi e il sakè, il grande successo di Banana Yoshimoto, e il grande Miyazaki per colti e non, per adulti e ragazzi: fino a questi ultimissimi tempi in cui, addirittura, escono in edicola allegate ai grandi giornali collane di letteratura giapponese con i classici dal 1600 al 2000, e editori raffinati pubblicano libri di giallisti giapponesi, di curatori di giardini giapponesi, di guide letterarie-turistiche per celebrare la fioritura dei ciliegi, e appunti di viaggio su Tokyo e la provincia, e le ricette degli chef, e le pietre dei giardini zen, e quasi qualsiasi cosa che riguardi il Giappone. E in questa sorta di Giappone Mon Amour o se si vuole Ossessione Giappone, arrivano ora in libreria contemporaneamente tre grandi classici di quello scrittore imperdibile che è Kawabata Yasunari: La danzatrice di Izu, Il lago e il famoso La casa delle belle addormentate, che escono negli Oscar Mondadori, in una edizione che reca in copertina opere di Takemasa Ryo e di Miki Katoh stilizzate e fashion con caratteri giapponesi sul dorso, tre libri che saranno seguiti a breve da altri romanzi e racconti di Kawabata.

Leggere Kawabata potrebbe essere una via per capire come mai proprio il mondo-Giappone, con il suo lieve dire e non dire, stia entrando nell’immaginario dei giovani italiani, ma certo sarà per chiunque a qualunque età l’ingresso nel mondo-Kawabata, dove la quotidianità del vivere, dell’amare e del disamare appare ben presto al lettore come un mondo molto più avventuroso di quello delle favole. E in Il lago ci sarà l’ossessione di Momoi Ginpei, che dalla passione per la bellezza femminile legata alla bruttezza dei suoi piedi, arriverà a una sorta di esplosione; e ci sarà La danzatrice di Izu, con la storia di Kaoru e dello studente giapponese che scopre la fragilità di bellezza e innocenza; e ci sarà La casa delle belle addormentate, con il vecchio che sente ridotta la sua vita a un giardino devastato dal gelo, cerca di rianimarsi dormendo accanto a fanciulle-fiori nude e addormentate che però non può toccare, in un sottile e perverso gioco in cui l’erotismo a tratti più esasperato vive solo attraverso la rievocazione e l’immaginazione: un libro che Mishima amava molto e che è tra le migliori artistiche di quel raccontare l’eros per sottili dislivelli di senso che Kawabata condivideva con il Tanizaki di La chiave e di Diario di un vecchio pazzo: una condivisione in cui erano simili e diversissimi, perché dove Tanizaki era morboso ma sottilissimamente ironico sul suo stesso gusto per le attrazioni perverse, Kawabata le rendeva ellittiche e le faceva esistere in atmosfere di sogno.

Quando si legge un romanzo di Kawabata si ha la sensazione a ogni pagina che stia accadendo qualcosa di essenziale, che le crudeli labbra della bellezza siano in agguato, e che la fragilità della bellezza di cui ci stiamo innamorando ci attiri sull’orlo del baratro: leggiamo e sentiamo dentro il respiro delle passioni e quasi il suono dei sentimenti, e assorbiamo il racconto attraverso i pori; la vita quotidiana, il vestirsi o il versare il tè o un’azione qualsiasi sono raccontate con un realismo pieno di dettagli realistici, ma i dettagli realistici si dissolvono e diventano essi stessi passioni e sentimenti; le sensazioni stesse sono come suggerite e soffiate nelle immagini, e i pensieri e le emozioni dei personaggi si trasformano, naturali come i colori che il mare assume nelle diverse ore del giorno: si tratta di quel mare interiore e inconscio che ci scorre nel corpo e che si manifesta nelle più diverse forme, e ciò che accade di terribile e splendido o di bello e triste insieme, è sempre come l’imprevisto sbocciare di una fioritura la cui bellezza ci tocca perché è fragile, ci taglia perché è crudele e ci fa gioire perché è vita al suo culmine. Ma per cogliere tutto ciò che Kawabata racconta nelle ellissi del pudore trasgressivo, bisogna smettere per un po’ di essere occidentali e astratti, e essere attentissimi e concentrati ma anche rilassati come petali lasciati andare sull’acqua che scorre: scopriremo l’arte di pensare con i sensi.