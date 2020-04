Peppe Millanta e «La rotta delle nuvole», un viaggio attorno al cielo e ai suoi cambiamenti

Peppe Millanta, classe ’85, accompagna il lettore attraverso un viaggio onirico lungo la rotta delle nuvole, da qui il titolo del suo ultimo libro “La rotta delle nuvole – Piccole bussole per sognatori testardi”, Ediciclo editore, che si concentra sulla visione del viaggio in senso ampio, esplorandolo non come mezzo per raggiungere un fine, ma come percorso da seguire con se stessi. “Ogni volta che nella storia è stato aperto un nuovo cammino, lo si è fatto seguendo qualcosa: una stella, un vento, una mappa, una corrente o addirittura un sogno. In questo viaggio tutto particolare, invece, seguiremo loro. Le nuvole”, racconta l’autore.



Lei porta il lettore sulle nuvole?

«Diciamo che lo porto a osservare il modo di stare al mondo delle nuvole. L’obiettivo è quello di rubare il loro modo di stare al mondo per imparare da loro a sognare. Il libro si chiama così proprio perché seguiamo le nuvole attraverso un mosaico di storie, reali e inventate, che arriva a comporre varie rotte su cui possiamo trovare spunti. Le nuvole sono affascinanti, rappresentano uno degli ultimi elementi naturali di cui ci siamo appropriati. Il gioco è quello di guardarle negli occhi e capire cosa ci possono insegnare con il loro modo cangiante. Dobbiamo imparare ad assecondare il flusso».



Cosa c’è di reale in quello che racconta?

«Le storie e gli aneddoti tra l’uomo e le nuvole contenute nel libro lo portano a diventare un’opera a metà tra saggio e narrativa, che a me piace definire “una passeggiata col naso all’insù”. Racconto, oltre alle storie inventate, anche della classificazione svolta nell’Ottocento da alcuni studiosi a riguardo, il meteorologo Richard Abercrombie, ad esempio, percorse il mondo fotografando le nuvole, nella speranza vana di trovare la formula segreta dell’isomorfismo dell’universo».



Il suo vero nome? Perché Peppe Millanta?

«Non l’ho scelto, ci sono cascato dentro quando suonavo per strada a Roma, intanto facevo praticantato presso uno studio d’avvocati. Il mio capo mi chiese di scegliere: o il praticantato o suonare per strada, non potevano uscire dei video su internet mentre suonavo, quindi cambiai nome. Mi chiamavano già “millanta” perché “millantavo di fare l’avvocato”, sennò me lo sceglievo più bello».



Quindi era musicista?

«Sono ancora musicista, ma suono molto meno. Ho passato anni in giro per l’Italia a suonare e ora che posso dedicarmi alla scrittura la prediligo».



Con il suo primo libro “Vinpeel degli orizzonti” edito da Neo Edizioni, ha raggiunto parecchio successo.

«Non mi aspettavo di ottenerlo, ma ovviamente lo speravo, come tutti gli esordienti. Fortunatamente è andata bene, soprattutto col senno di poi. Oggi, sono passati due anni, e mi rendo conto che è stato un esordio spericolato, il libro è particolare e nonostante questo è riuscito a intraprendere il suo percorso e quest’anno è stato tradotto in Francia, in Cile e in Romania».



Progetti futuri?

«Sto scrivendo su Roma per una serie a livello narrativo e lavoro a un secondo romanzo che spero di dare alla luce nel 2021». © RIPRODUZIONE RISERVATA