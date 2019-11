«L’uovo di Virgilio», «Jack Anderson», «La mia vita da medico»: tre nuove pubblicazioni per Rogiosi editore

Il catalogo Rogiosi Editore si arricchisce di tre straordinarie pubblicazioni. “Jack Anderson” del giovanissimo Francesco Mussolino, appena sedicenne, studente del liceo scientifico, appassionato di cinema e libri, che nel suo lavoro editoriale d’esordio, ricco di colpi di scena, racconta una storia che svela il grande valore dell’amicizia. “L’uovo di Virgilio. Dentro Napoli: i luoghi della memoria, la memoria dei luoghi” di Vittorio Del Tufo e Sergio Siano, che hanno attraversato per anni Napoli nello spazio, ma anche nel tempo, battendo palmo a palmo il territorio alla ricerca del cuore esoterico e misterioso di una delle città più immaginifiche e stratificate del mondo, già autori di numerosi volumi dedicati alla storia e alle leggende di Partenope. “La mia vita da medico” di Gennaro D’Amato, professore universitario di Malattie Respiratorie, la cui autorità in materia è riconosciuta e stimata sul piano internazionale, che racconta i successi ottenuti nella sua carriera, la fatica fatta per raggiungerli, le esperienze che lo hanno segnato e cambiato, i suoi viaggi.



Con “Jack Anderson”, in libreria da giovedì 7 novembre, entra nel catalogo della casa editrice un giovanissimo autore. Francesco Mussolino ha solo 16 anni, frequenta il liceo scientifico, ama dedicarsi alle riprese video ed è un appassionato di cinema e libri. Gli piacciono molto i fumetti e pratica da dilettante il tiro con l’arco. E ora dà alle stampe il suo romanzo d’esordio, un romanzo capace di tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Protagonista del racconto è Jack Anderson, che avrebbe giurato di essere un normalissimo adolescente di quindici anni, la cui vita si divideva tra casa, scuola e poco affidabili amici. L’incontro con Tommy, un ragazzino che sembra essere spuntato dal nulla e che sostiene di provenire da un’altra epoca, interrompe la sua banale e un po’ noiosa quotidianità. Jack non ha il tempo di approfondire la conoscenza di Tommy, che i due sono costretti a mettersi in fuga da pericolosi quanto misteriosi nemici, che danno loro la caccia. Inizia, così, un’avventura ricca di peripezie e colpi di scena, tra congegni supertecnologici e prove di coraggio, nel corso della quale Jack scoprirà qualcosa di completamente inaspettato su di sé e imparerà a conoscere il valore dell’amicizia.



Il 4 dicembre, alle 18, lo spazio eventi laFeltrinelli Libri e Musica, in via Santa Caterina 23 (piazza dei Martiri), accoglie la presentazione del libro “L’uovo di Virgilio. Dentro Napoli: i luoghi della memoria, la memoria dei luoghi” di Vittorio Del Tufo e Sergio Siano. Già autori di numerosi volumi dedicati alla storia e alle leggende di Partenope, Del Tufo e Siano hanno attraversato per anni la città nello spazio, ma anche nel tempo, battendo palmo a palmo il territorio alla ricerca del cuore esoterico e misterioso di una delle città più immaginifiche e stratificate del mondo. Si sono addentrati nei misteri dell'archeologia, dell'esoterismo, della storia, dell'arte, dei culti perduti, della musica. E hanno raccontato, con parole e immagini, i miti e le leggende custodite dietro ogni strada, dietro ogni palazzo. Ne è venuto fuori uno straordinario documento giornalistico – L’Uovo di Virgilio – pubblicato da anni, ogni domenica, sulle pagine del quotidiano Il Mattino. Percorsi affascinanti tra le strade e i vicoli di Napoli, storie narrate e fotografate, miti di ieri e di oggi. Su tutto, la sfolgorante bellezza di Partenope, la città fondata secondo la leggenda dalla bella sirena che le ha dato il nome, e che si manterrà in vita, salda, finché il magico uovo di Virgilio sotto Castel dell'Ovo resterà integro. La penna dalle mille sfumature di Vittorio Del Tufo, redattore capo de Il Mattino, e le fotografie artistiche di Sergio Siano per un libro d’autore, da regalare e da regalarsi, per chi vuole scoprire Napoli da turista, e per chi la vive, ma sicuramente non la conosce abbastanza.



Gennaro D’Amato scrive per Rogiosi “La mia vita da medico”, raccontando i successi ottenuti nella sua carriera, la fatica fatta per raggiungerli, esperienze che segnano e cambiano, i suoi viaggi. Professore universitario di Malattie Respiratorie, la cui autorità in materia è riconosciuta e stimata sul piano internazionale, D’Amato accompagna il lettore in tutto il mondo, attraverso i suoi viaggi per motivi lavorativi e non. Tra un viaggio e l’altro, il racconto della sua vita da medico, tra le esperienze all’ospedale Cardarelli, il rapporto con i pazienti, l’adolescenza tra caserma e boyscout, gli studi e la lotta contro la sua acerrima nemica: l’asma bronchiale. Un viaggio tra i viaggi nella vita di un medico affrontato con il giusto mix tra professionalità e leggerezza per appassionare il lettore, che si ritroverà catapultato in storie che difficilmente avrà già sentito e che comunque non avrà mai vissuto con questa prospettiva. “La mia vita da medico” sarà presentato giovedì 21 novembre alle 18 al Gran Caffè Gambrinus, in piazza Trieste e Trento.



“Facimmece ’a croce” al PAN Palazzo delle Arti Napoli

Il 14 novembre, alle 17.30, al PAN Palazzo delle Arti Napoli, in via dei Mille, 60, sarà presentato “Facimmece ’a croce: glorie, intrighi e disfatte delle clarisse nel complesso del Gesù delle Monache a Napoli”, di Martina Di Domenico, che rientra nella collana “Il merito di Napoli”, dedicata a meritevoli tesi di laurea in ambito umanistico che hanno per argomento la città di Napoli. Un volume a metà tra il romanzo storico delle clarisse partenopee e la descrizione scientifica e periegetica del Complesso del Gesù delle Monache a Napoli. Il testo è la più moderna ed efficace narrazione guidata di un tesoro artistico finito nella lista (infinita) dei monumenti eccezionali ma disgraziati della città, solo di recente avviato al recupero. Ecco la cerniera perfetta tra la storia di Napoli e quella delle sue famiglie, che, per la prima volta, parla, invita e racconta con rigore ed entusiasmo le vicende dell’ordine femminile figlio di due tra i santi più amati al mondo: Chiara e Francesco.



Tre incontri con le scuole al Teatro Acacia

Rogiosi Editore ha organizzato un ciclo di tre incontri con le scuole al Teatro Acacia (via Raffaele Tarantino, 10) sui temi della legalità e della cittadinanza attiva e consapevole. Lunedì 11 novembre e martedì 19 novembre, alle 9:00, protagonista dell’incontro/dibattito sarà il libro “Parole di libertà. Percorsi di Educazione Civica” (Rogiosi editore) del magistrato Nicola Graziano, che interagirà con gli studenti, insieme a Gennaro Scarpato e Oreste Ciccariello. Venerdì 15 novembre, alle 9, si rifletterà su “Generazione Zero” (Rogiosi editore), con l’autore Giuseppe Celentano, il maggiore Luca Mercadante, il magistrato Catello Maresca, il giornalista Pier Paolo Petino e Oreste Ciccariello. Quella di venerdì sarà anche l’occasione per proiettare l’omonimo cortometraggio, di Giuseppe Celentano, con Gabriella Cerino e Massimo Masiello. © RIPRODUZIONE RISERVATA