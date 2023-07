Cammini a Napoli, e ti sembra di non esserti mai mosso, forse nello spazio, certamente nel tempo. Avverti con chiarezza che i passi che muovi per la città sono esattamente quelli compiuti per secoli da uomini, da donne, non diversi da te, per strade uguali a quella che stai percorrendo, di corsa quasi sempre, talvolta con la fortuna di andar piano. Strade che sono poco sotto i tuoi piedi, a livelli di calpestio che spesso non superano le poche decine di metri e che se vanno molto più giù è perché, quasi a ripetere in una successione verticale degna di Escher, si sovrappongono e si intrecciano le vie dei greci, dei romani, dei bizantini, degli angioini francesi e degli aragonesi spagnoli. Strade affollate non solo dalla gente vociante che ti sta intorno, ma da quella, più silenziosa, che è sotto di te, insieme a te, in una compagnia che ti parla anch'essa, come l'altra, quella visibile, della vita e che arricchisce le grida, le musiche, anche gli odori della tua passeggiata di risonanze antiche.

Sono duemilacinquecento anni che i napoletani abitano la loro città - lo ricordano le belle pagine di Maurizio De Giovanni che aprono L'Uovo di Virgilio - I personaggi (il nuovo suggestivo libro di Vittorio Del Tufo in omaggio domani con «Il Mattino», il quarto tratto dalla sua fortunata rubrica domenicale illustrata dagli scatti di Sergio Siano) - da quando, si racconta, dalle sfortunate vicende di Partenope nasce, con un guizzo che dice già tutto del mescolarsi di nostalgia e di futuro di cui essa vive ancora oggi, una Neapolis, una città nuova ma segnata dalla malinconia dell'infelice sirena. «Non sempre nuoce» recita il cartiglio nell'immagine seicentesca del celeberrimo incisore Antonio Bulifon, mezzo francese e mezzo napoletano, che ritrae Partenope ammiccante (non è stata ancora colpita dalla pena terribile di un amore non corrisposto) tra le onde dietro cui si intravedono le mura della città il cui destino è quello, appunto, di sapere quanto al suo canto non sia solo impossibile, ma anche ingiusto resistere.

Cosa accade quando quell'incanto cercato e patito si incontra con la storia? I luoghi, i monumenti e gli spazi di Napoli raccontati dall'autore con tanta felicità di scrittura, sembrano rimbalzare a chi legge sempre la stessa domanda: dai giorni fatati, gli ultimi, degli sfortunati sovrani d'Aragona, quando la Duchesca non era una via di commerci pittoreschi ma una villa gentile «alla fiorentina» ricca di putti di gesso e di alberi profumati, fino ai giorni di Palazzo Donn'Anna, le cui sinistre origini provano a riscattarsi nel ricordo di una generazione incantata e ferita che prende il nome di Raffaele La Capria o di Fabrizia Ramondino.

E non si può scegliere, una volta che la matassa della storia aggroviglia i suoi fili tra mito e realtà, che mescola tempi e persone con la disinvoltura di una vicenda che, forse, ebbe inizio con alcuni audaci navigatori fenici venuti da queste parti a vedere se potevano fare qualche buon affare, ma in cui sicuramente mise lo zampino, anzi la sua stupefacente coda biforcuta la giovane sirena amata dagli Dei. Lo capì Virgilio, a cui Del Tufo rende settimanalmente omaggio sulle pagine di questo giornale e ora anche col titolo di questo suo libro, quando qui a Napoli incrocia, pare sullo scoglio di Megaride e con la sapienza che anche Dante gli attribuisce, fedi e riti di mondi diversi dello spazio mediterraneo. Lo capì, all'altro capo di questo tempo/non tempo di cui ama vivere Napoli, un'altra giovane generazione che, negli Settanta, decise - intorno ad un giovanissimo Roberto De Simone - sonorità che venivano dalle mille parti del mondo e sprofondavano, o più spesso eruttavano, dalle viscere di questa vulcanica città.

E poi gli stranieri, tanti, da San Gennaro, venuto dalla vicina Benevento, a Maradona, figlio della Boca e dell'anima guaranì, protagonisti insieme dell'ultimo, intenso capitolo di questo libro, ai quali pare che a Napoli accada loro il contrario di ciò che vivono nelle altre città dei loro viaggi e vagabondaggi. Perché se altrove sono loro a spiegare agli abitanti (ai fiorentini, ai veneziani, persino ai romani) chi siano e quale sia la ragione della loro grandezza, qui è la città che insegna, che li obbliga a guardarsi dentro e a cambiare. Li avvolge, li stravolge e, beneficamente, li trasforma. Roba, insomma, da sirene, come Partenope, o da maghi, come Virgilio.