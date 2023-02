Il direttore editoriale della casa editrice francese Èditions du Seuil, François Wahl, dopo aver parlato con la sua redazione per confrontarsi sui passi più difficili da tradurre di Ferito a morte, che in quel 1963 sta per uscire per le sue edizioni come Blessé à mort, ha scritto a Raffaele La Capria per chiedergli qualche consiglio. Su una parola come «mezzacalzetta», per esempio, e su una espressione che a Wahl sembra particolarmente sfuggente, difficile da rendere in francese anche per una traduttrice esperta come Rose-Marie Desmoulières, ossia «fare il napoletano» che compare in più passi del romanzo, come in un dialogo sull'opportunità o meno di cercare fortuna all'estero e uno dice all'altro: «Il Sudamerica è un'illusione caro mio, là per sopravvivere o t'impieghi o vai a cercare l'oro, fare il napoletano non conviene ed è rischioso».

La riposta di Dudù, che odia essere definito «scrittore napoletano», è molto precisa e circostanziata. Se ne parlerà mercoledì a Napoli, in un convegno all'Archivio di Stato (ore 15) sulle ricerche e le scoperte negli archivi dei grandi artisti del 900. Tra gli oratori l'italianista Laura Cannavacciuolo, che ha lavorato a lungo in Francia sul carteggio inedito tra Wahl e La Capria. L'autore di Ferito a morte risponde alla lettera dell'editore con una sua del 21 maggio 1963, spiegando che «fare il napoletano è giocare la commedia che si pretende da Napoli e dal napoletano: che deve essere simpatico, spiritoso, non lavorare». Insomma, sta in questi atteggiamenti la maschera del tipo partenopeo che tutti vogliono, che tutti apprezzano, tant'è che poi capita che i napoletani, ammette La Capria, «sapendo che questa commedia è ben accettata, ne approfittano, e giocano molto bene e con successo il ruolo che si pretende da loro: fino a crederci loro stessi».

Amara la conclusione: il napoletano è la prima vittima della deformazione della propria identità. Non sappiamo cosa abbia dedotto l'editore francese, ma la Cannavacciuolo ha scovato anche uno scambio di riflessioni tra lui e lo scrittore sull'opportunità di mettere una fascetta sull'edizione francese, e per come è andata la faccenda o Wahl non ha capito niente del senso delle parole di La Capria o lo ha capito molto bene decidendo di sfruttare l'occasione. Wahl scrive a Dudù ch, per esigenze commerciali, sul romanzo vuole mettere la fascetta con la scritta: «La maledizione di essere napoletani». La Capria ovviamente non è d'accordo e gli chiede con molta insistenza di rinunciare al proposito. L'editore non tornerà più sulla questione e deciderà di metterla, almeno nella prima tiratura che non farà grandi numeri nelle librerie francesi, vendendo poche centinaia di copie. Forse giocare sulla napoletanità può anche rivelarsi controproducente.

Per la parola «mezzacalzetta», oggi entrata nell'uso comune ma allora prettamente dialettale, lessico nato a inizio Ottocento a Napoli per indicare le calze che nella parte visibile erano di seta e in quella nascosta dalla gonna di cotone, La Capria risponde che bisogna intendere «una piccola borghese ignorante, che ammira e imita senza successo la moda più convenzionale». Al di là delle scelte editoriali che spingono sulla napoletanità maledetta del romanzo, e che non fanno piacere a La Capria, tra lui e l'editore francese nasce un'amicizia profonda.

Dudù gli manda cartoline con raffigurato Palazzo Donn'Anna chiamandolo «papà», e Wahl risponde ammirato chiamandolo «figlio». In più di un'occasione i due si scambiano confidenze personali. Una di questa è nella lettera dello scrittore datata 3 ottobre 1963, in occasione del suo quarantunesimo compleanno. Dudù sta attraversando un periodo d'oro dopo i successi di Ferito a morte, uscito due anni prima, e la sceneggiatura del film «Le mani sulla città», appena presentato al festival di Venezia con grande clamore. Anche personalmente le cose vanno bene: sta vivendo una grande storia d'amore con Ilaria Occhini che sposerà di lì a tre anni. Dovrebbe confidare al suo amico pensieri di gioia, entusiasmo, ottimismo sul suo futuro di scrittore. Ma non è così. La Capria confessa di sentirsi vecchio, di vivere «un periodo non buono, pieno di tristezze e di depressioni che la presenza di Ilaria non riesce a mettere in fuga». Ammette di aver trovato l'amore della sua vita, ma non basta, anzi: «L'amore mi sembra una prigione che impedisce tutte le belle cose che potrebbero succedere se invece fossi solo... ma solo non ci so stare... il circolo ricomincia».