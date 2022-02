«La città dolente» di Axel Munthe ripubblicata da Colonnese con un'introduzione di Emanuele Cerullo

Arriva in tutte le librerie italiane, il 24 febbraio 2022, La città dolente. Lettere da Napoli di Axel Munthe, con un’introduzione di Emanuele Cerullo, che apre la nuova collana “Parthenope” delle edizioni Colonnese.

Venuto a sapere dell’epidemia scoppiata a Napoli, Munthe si mise in viaggio per offrire il suo aiuto. Medico e intellettuale innamorato di Capri e delle bellezze campane, raccolse il racconto della sua permanenza – tra gli ultimi mesi del 1884 e l’inizio del 1885 – in una serie di corrispondenze per un giornale di Stoccolma, il cui titolo è già di per sé emblematico: “Lettere da una città dolente”.

Il ritratto che emerge dai suoi resoconti è quello di una realtà sofferente eppure viva, piena di contraddizioni ma sempre dignitosa. Una Napoli che lui ama e conosce profondamente, la cui umanità va a cercare fin nei quartieri più poveri e abbandonati. Dove, accanto al dolore, non manca mai il sollievo della solidarietà umana più autentica.