Poesie e foto come passo di ballo, "La danza del confine" di Carla Buccino

Cosa è un diario psicofotografico? Alfredo Toriello, psicologo, che ha ideato un corso di psicofotografia, dà questa definizione: “Un percorso che usa parole e immagini per esplorare la propria esistenza”. E distingue tra un tempo privato in cui parole e immagini si raccolgono giorno dopo giorno, e uno pubblico in cui la raccolta viene messa a confronto con quelle degli altri, periodicamente. Toriello firma la prefazione al volume di Carla Buccino “La danza del confine” (Jack edizioni, 149 pagine, 18 euro). Psicoterapeuta e fotografa, la Buccino ha frequentato il corso di cui il volume è l’esito.

E dunque parole e immagini, qui declinate nell’agile format di poesie con scatto. 9 capitoli per 9 temi: categorie eterne come bellezza e tempo, sentimentali (amore, emozioni) e visive, tra cui mare e colori. La prima foto è quella di un fiore, tra le brevi strofe che seguono c’è un verso che impressiona: “Le finestre: belle e spietate. Come le intuizioni improvvise”. E in una continua intuizione poco sorvegliata ma fedele al racconto interno proseguono le pagine, affacci da finestre che se non sono sempre spietate riescono come istantanee con vista sull’anima. “Vivo sfuggendo e continuamente tornando” scrive l’autrice nella sezione “Vita”, introdotta dall’immagine magnifica della battigia che si posa come coperta gentile sulla rena. Chi legge può continuare così, volando dalle foto ai versi e al contrario, dividendosi tra la proposta e il proprio gusto perché il testo è concepito proprio per far comunicare l’individualità che scrive e riprende e la sensibilità di chi fruisce.

“È una sfida passare dal linguaggio muto e silente delle emozioni che viviamo a uno più codificabile e tangibile quale è quello delle parole” scrive la Buccino. “Questo libro è il tentativo di fare una carezza al mondo interno che ho spesso sentito come minaccioso, colpevole, sgualcito”. Il primo capitolo si conclude con una poesia in forma di domanda: “Dove vanno a finire le foto che non abbiamo scattato, le panchine vuote, le schiene a cui non ci siamo aggrappati. Dove va a coricarsi la malinconia?”. Un diario simile è un modo per iniziare a rispondere.