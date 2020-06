Torna #La mia vita dopo il Covid: live per la giornata mondiale per l'ambiente

Torna #La mia vita dopo il Covid di e con Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni, regia di Roberto Natalini, live sui canali YouTube e Facebook di CNR.Comunicazione e su altri media per una puntata speciale dedicata in anteprima per la giornata mondiale per l'ambiente del 5 giugno dedicata al tema del declino della biodiversità del pianeta.

Per il Fuori Programma uno sguardo sul mondo dei bambini il Pupazzo Viruloso ideato dai ricercatori del Cnr Tiziana Masullo e Luca Caruana. Ospiti della prima parte Federica Gasbarro, unica italiana invitata dall'Onu nell'ultimo Youth Climate Summit a NY e già portavoce di Roma del movimento ambientalista Friday For Future durante la presenza a Roma della sua fondatrice Greta Thumberg; Carlo Barbante, direttore dell'Istituto delle scienze polari del Cnr e professore all’Università di Venezia, tra i massimi esperti di ricostruzioni climatiche ed ambientali e dello sviluppo di metodologie analitiche innovative in campo ambientale e biologico; e Marzia Roncacci, conduttrice di Rai Tg2 Italia, che approfondirà l'importanza dei telegiornali, della divulgazione scientifica e dei rischi da notizie false.

Nella seconda parte, alle 16, ecco il rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocolo; Elisa Palazzi, climatologa e ricercatrice del Cnr esperta in ricerche su fisica, ecosistemi in alta quota e cambiamenti climatici; e la studentessa universitaria Cristina Montorsi, volontaria del Corpo di Solidarietà Europea e tra le protagoniste del progetto Food4U nell'ambito dell'Agenzia nazionale per i giovani della presidenza del Consiglio.

