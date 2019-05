«La ninnananna di Auschwitz», lacrime per il romanzo di Mario Escobar

Giovedì 9 Maggio 2019, 17:35

Un libro che ha già colpito al cuore milioni di lettori in Spagna, si appresta a farlo anche in Italia. E' stato pubblicato dalla Newton Compton "La ninnananna di Auschwitz", romanzo di Mario Escobar ispirato alla storia vera di una donna che ha sacrificato tutto per salvare le vite innocenti dei bambini nel terribile campo di sterminio, nel corso della seconda guerra mondiale.Un libro scritto con una fluidità e un'immediatezza visiva impressionante, destinato ai lettori che apprezzano autori come Carlos Ruíz Zafón, Ildefonso Falcones e Matilde Asensi.In una mattina come tante del 1943, Helene Hannemann sta accompagnando i suoi figli a scuola, quando la polizia tedesca la intercetta e la costringe a tornare sui propri passi. Prende corpo così la sua paura più oscura: gli agenti delle ss intendono infatti prelevare i suoi cinque bambini e suo marito, di etnia rom. Anche se è tedesca, Helene si rifiuta di essere separata dalla famiglia e decide di affrontare insieme ai suoi cari un destino che non avrebbe potuto immaginare nemmeno negli incubi più spaventosi. Dopo una terribile marcia attraverso il continente, Helene e la sua famiglia arrivano ad Auschwitz e si ritrovano a essere diretti testimoni degli orrori nel campo di concentramento nazista. Suo marito Johann viene portato via, lei e i figli invece vengono assegnati alla sezione del campo destinata ai rom. Helene, in quanto tedesca e infermiera, ha però un trattamento privilegiato e lo spietato dottor Mengele le propone di gestire un asilo per i piccoli prigionieri. Fisicamente ed emotivamente provata, Helene diventerà per loro un rifugio: con la sua vita darà una straordinaria prova di gentilezza e altruismo in grado di illuminare il momento più buio della storia dell’umanità.