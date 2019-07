La Pastry blogger mette a «nudo» le sue ricette

Lunedì 8 Luglio 2019, 21:20

NAPOLI - Arriva sulle tavole il primo libro di ricette di Valentina Cappiello, nota Pastry blogger e cake designer napoletana: «Nude per ogni occasione», edito da iFood. Un titolo che è tutto un programma: «Nasce per incuriosire innanzitutto - spiega la Cappiello, che tempo fa aveva pubblicato un primo volume come coautrice - Nel libro si parla di torte, occupandomi io di pasticceria, mettendole a nudo. Andando alla loro essenza, raccontando come si arriva a formulare una ricetta. Non è il solito libro di cucina - rimarca Cappiello - perché parlo anche di me, che amo la sostanza delle persone e ho voluto mettere a nudo un lato del mio carattere. Nella vita credo bisognerebbe essere trasparenti, senza troppi fronzoli. Proprio come le mie torte».Il libro verrà presentato mercoledì alle 18, nel giiardino monumentale della panoramica e suggestiva struttura di Casa Tolentino. Sono previste anche piccole degustazioni. Oltre all’aspetto puramente legato al food, la serata sarà allietata dalla chitarra e dalla voce del cantautore Mariano Lieto, che per l’occasione accompagnerà al tramonto gli ospiti con la vista mozzafiato su Capri ed il Golfo di Napoli. L’incontro verrà moderato da Fabio Zizolfi, titolare di «O’Vascio», trattoria tipica napoletana dei Quartieri Spagnoli, che introdurrà gli ospiti della serata oltre che i padroni di casa della struttura.