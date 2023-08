sera dei miracoli, la sera in cui tutto cambia. È il 9 maggio del 1921. «Amunì, picciotti!» dice Luigi Pirandello ai figli. Marsina, gemelli, scarpe di coppale per la prima romana al Teatro Valle. Prima di uscire il figlio Stefano tremebondo gli chiede: «Papà, ma tu la conoscesti mai la figlia bastarda del nonno?». Non vuole indagare oltre, ma pensa a quella donna protagonista tra gli altri sul palco, la Figliastra, da dove altro ha preso l’idea? La parola incesto in casa Pirandello non viene mai pronunciata ma resta sospesa nell’aria da sempre. Debutto clamoroso, quello dei «Sei personaggi in cerca d’autore». Il pubblico mormora, poi urla, gli spettatori si scannano, parte una scazzottata a cui partecipa anche Orio Vergani; l’autore esce travolto da una grandinata di monetine.

Eppure da quella sera niente è più come prima. È nato il teatro nel teatro, dopo pochi mesi la commedia già corre per il mondo lasciando i critici entusiasti e gli spettatori attoniti. Pirandello, l’ambiziosissimo gentiluomo siculo dai modi bruschi e dallo sguardo tagliente, ce l’ha fatta. È lui il più grande drammaturgo italiano, altro che l’odiatissimo D’Annunzio. È lui il nostro contemporaneo che ha saputo presagire con largo anticipo temi di sconcertante modernità: la crisi dell’Io, il doppio, la psicanalisi, le maschere, l’incomunicabilità, il relativismo e quante altre formule vogliate applicare a un palcoscenico che, abbattuta la quarta parete, sta travolgendo la platea.

Solo una scrittrice sulfurea come il suo personaggio poteva regalarci un ritratto così spiazzante, sorprendente e amaro di un uomo sfuggente e tormentato come Luigi Pirandello. Nel suo romanzo-biografia L’uomo di zolfo (Bompiani, 412 pagine, 20 euro) Silvana La Spina non si attarda a tracciare il cursus honorum dell’intellettuale ma punta per tre quarti del libro sulla sua formazione, dietro le quinte di una famiglia problematica dove netti sono i contrasti tra la figura paterna prepotente e vitale e la mitezza materna mutuata da una famiglia di borghesi intellettuali. Queste due anime producono conflitti in un bambino di scarsa salute che diventerà un adolescente sensibile, pieno di paure e di fantasie. Ma tenace nel perseguire la sua precocissima passione per la letteratura, tanto da nascondere a papà Stefano, che lo ha iscritto al Tecnico di Girgenti, il suo passaggio al ginnasio. No, lui non sarà mai il padrone delle «zolfare», anche se resterà per sempre «figlio del Caos», fuor di metafora, perché nato nella campagna che in dialetto porta questo nome. Scappa di casa, e La Spina presume si nasconda a casa dello zio Felice. E quando la famiglia si trasferisce a Palermo, lui se ne va a Roma a cercare la gloria che il mondo gli deve.

Nella sua vita difficile, costretta a cedere tutto alla scrittura, le donne sono una presenza ossessiva e precaria al tempo stesso. Dalla cugina Linuccia alla Jenny dei suoi anni giovanili in Germania, fino alla moglie Antonietta Portulano, sposata per la dote eppure molto amata fisicamente, almeno fino alle manifestazioni di un disagio mentale sempre più grave e di una patologica gelosia, appare evidente il suo carattere fortemente «insulare», che non accetta di confrontarsi alla pari con una donna, sia essa moglie, amante o intellettuale come lui. Ne è prova la disistima per Grazia Deledda e in generale per tutte le donne che hanno avuto difficile accesso alla letteratura. E come molti uomini simili, il drammaturgo premio Nobel ormai celebre in tutta Europa, scivola in età senile infatuandosi perdutamente della giovane attrice Marta Abba, musa delle sue pièce. Potendo vivere di sole ossessioni, il grande scrittore sacrifica così i suoi ultimi anni infelici tra un matrimonio-prigione deflagrato in pazzia, l’allontanamento dei figli e un amore platonico che gli brucia dentro come lo zolfo.

Liberato dalle sacre immaginette da antologia, il Pirandello di Silvana La Spina turba il lettore come e più dei suoi personaggi luciferini.

In questa narrazione ci sono molti splendori ma anche tante miserie: il suo vagare ininterrotto per l’Europa, l’ambiguo e opportunistico rapporto con Mussolini e con il fascismo, la dispersione centrifuga della sua personalità, l’egoismo mostrato verso i figli, le ire e le antipatie nei confronti di molti letterati. Del resto, perché stupirci? Camminando pericolosamente «su quel crinale da cui si può precipitare verso l’irrazionalità, la follia», è stato lui stesso a insegnarci che di noi conosciamo solo una piccolissima parte. Forse neanche quella più importante.