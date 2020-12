«La storia d’amore più bella del mondo»: dal 4 dicembre in tutte le librerie

Da venerdì 4 dicembre sarà disponibile in tutte le librerie e store online “La storia d’amore più bella del mondo” (New-Book Edizioni), romanzo scritto a quattro mani da Gaetano Berardinelli e Antonio Roberto.

Una storia d’amore, quella raccontata nel romanzo, di cui si attende con curiosità l’epilogo da un po’ di tempo: sette anni fa, infatti, Gaetano Berardinelli pubblicò un breve video diventato in poco tempo virale e che oggi è diventato anche il titolo del romanzo. Legati da un rapporto professionale e di amicizia, Gaetano Berardinelli e Antonio Roberto si sono dati il tempo di riflettere per decidere come andava raccontata nel miglior modo possibile quella storia protagonista nel video: la scelta è stata quella di mettere tutto nero su bianco grazie anche alla collaborazione con @librisottolineati e New-Book Edizioni, che hanno sposato subito il progetto.

“Per esprimere un mio stato d’animo personale, sette anni fa realizzai un semplice video, pieno di errori, montato con il mio smartphone. Rimasi stupito nello scoprire che, ad una sola settimana dalla pubblicazione su YouTube, quel video aveva raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni e condivisioni. A me interessava solo raccontare una storia, una bella storia d'amore, lasciando spazio a chi la seguisse di immaginare il finale migliore per sé” commenta Gaetano Berardinelli, che aggiunge: “Quel videoclip dal titolo "La storia d'amore più bella del mondo", oggi insieme ad Antonio Roberto e il nostro modo di immaginare la realtà, ha dato vita alla storia di Mirko e Sofia una storia attuale piena di emozioni con un finale che lascerà tutti senza parole e da semplice progetto chiuso in un cassetto, è diventato un romanzo. Complici le vicissitudini di questa maledetta pandemia che ha reso impossibile abbracciare le persone che amiamo e tutte le restrizioni che stiamo vivendo, ci hanno portato a prendere carta e penna, spingendoci a colmare quel vuoto con le parole, in un romanzo pieno di sfumature che, rileggendolo, riesce ancora a farmi sognare un futuro diverso da quello attuale”.

“Da anni porto avanti un progetto social chiamato @librisottolineati, una community dedicata agli amanti dei libri e della condivisione che ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso Instagram e Facebook. Essendo una community molto seguita, in questi anni abbiamo sempre ricevuto richieste da rinomate case editrici di una collaborazione nel pubblicare un libro, ma per impegni lavorativi non abbiamo mai potuto dedicarci a questo progetto” gli fa eco Antonio Roberto, che conclude: “Durante il primo lockdown abbiamo creato un contest chiamato “Pagine da Scrivere” dove oltre 1 milione di utenti della community potevano esprimere il loro amore attraverso una frase o un aforisma pubblicandolo sui nostri canali. Grazie a questo contest e alla proposta di realizzare un romanzo da parte dalla New-Book Edizioni abbiamo fuso le due cose: da una parte abbiamo realizzando il romanzo “La storia d’amore più bella del mondo”, dall’altra abbiamo dato spazio a tanti giovani fornendogli la possibilità di poter pubblicare il proprio pensiero nella seconda parte del libro. Oggi “La storia d’amore più bella del mondo” non è un semplice romanzo, ma un progetto dove la realtà e la fantasia, in un periodo così buio, fanno ancora sognare un futuro inaspettato come quello del protagonista Mirko”.

La prefazione del romanzo è firmata dai giornalisti e autori televisivi Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, mentre la postfazione è dell’artista Mannini (Alessio Mininni); le illustrazioni sono a cura di Comix Ars (Giulia Del Pozzo).

Trama

Quando il presente diventa impossibile. Quando hai un dolore che ti costringe ad andare via. Quando tutto sembra perduto… l’unico posto dove puoi andare è l’amore. Il giorno che Mirko incrocia gli occhi di Sofia, sa di esserne già perdutamente innamorato. Il loro è un colpo di fulmine fatto di parole non dette, lunghi sguardi e baci rubati. Attimi fuggenti che trasformano la realtà in fantasia e i sogni in momenti indimenticabili. Sarà sull’onda lunga di una passione travolgente che Mirko, giovane imprenditore di successo, scoprirà d’essere un uomo vulnerabile. Quando il bisogno d’amore è solo un ideale, può risultare ingannevole e al tempo stesso trasformare le gesta più semplici in gesta folli. Una follia che spingerà una donna di spettacolo come Sofia a trasformare il sogno di un abito bianco davanti all’altare in un banalissimo e incomprensibile gossip nazionale. L’amore è fatto di comprensione profonda, complicità, fiducia e rispetto. Una passione travolgente potrà essere sufficiente per giurarsi amore eterno? Questa però non è la storia di Sofia, è quella di Mirko ed è la storia d’amore più bella del mondo.

Titolo: La storia d’amore più bella del mondo

Copertina flessibile: 264 pagine

ISBN-13: 978-8831294133

Editore: New-Book (4 dicembre 2020)

Lingua: Italiano

