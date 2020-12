LaMiaVitaDopoIlCovid, tra gli ospiti il chirurgo napoletano a Londra Valerio Celentano

Mercoledì 16 dicembre alle ore 15 in diretta sui canali social e sito web Comunicazione.Cnr la nona puntata della seconda edizione di #LaMiaVitaDopoIlCovid. Tra gli ospiti Katia Pizzi, direttrice Istituto italiano di cultura e docente di lingua e letteratura italiana alla University of London; Luisa Tondelli, ricercatrice Cnr e addetta scientifica all'Ambasciata italiana; Valerio Celentano, primario consultant in chirurgia colonrettale al Chelsea and Westminster Hospital di Londra e senior lecturer all’Imperial College di Londra; Maria Pregnolato, lecturer in infrastructure resilience of University of Bristol; Giulia Cavaliere, lecturer in professional practice, values and ethics, Medical school of Lancaster University; Giacomo Damiani, PhD candidate, School of Architecture and Planning, University of Kent; Federico Filauri, research student, Institute of Modern Languages Research of University of London.

Assieme al pubblico, che in diretta potrà fare domande in chat, in studio Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni. Regia e coordinamento scientifico a cura di Roberto Natalini. In redazione Edward Bartolucci, social, analisi web e post produzione Silvia Perrella, carosello fotografico e video Riccardo Parisi.

