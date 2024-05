«Le sfide dell’integrazione europea: la libera circolazione e i flussi migratori» è il tema dell'incontro in vista delle elezioni europee, in programma domani, venerdì 31 maggio alle 19, al circolo dell'Unione di Napoli. Roberto Mastroianni, giudice della Corte di Giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo, conduce gli interventi dei due relatori: Amedeo Arena, ordinario di Diritto dell’Unione europea all'Università di Napoli Federico II, e Flavia Rolando, ricercatrice di Diritto dell’Unione europea alla Federico II.

