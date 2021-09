Arriva a Bari la fiera del libro accessibile «Lettori alla pari»: dedicata al diritto alla lettura per le persone con disabilità

Arriva per la prima volta in Italia la “Fiera dei Lettori alla Pari”, il primo festival del libro dedicato interamente al diritto alla lettura e alla letteratura per le persone con disabilità e difficoltà cognitive o linguistiche. Dal 17 al 19 settembre a Bari.

Libri per simboli, audiolibri, attività di formazione, in 21 incontri con scrittori, illustratori e testimonial d’eccezione. Tutto questo e molto altro, in una tre giorni, in programma il 17 il 18 e il 19 settembre, che avrà come scenario il laboratorio urbano Mat di Terlizzi, gestito dal collettivo Zebù.

Le parole di Elvira Zaccagnino

«È una grande sfida e una grande occasione», spiega Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice la meridiana promotrice dell'evento. «Si parla tanto di letteratura e di lettori. In Puglia e in Italia c'è grande fermento tra festival e incontri. Ma si parla troppo poco del diritto alla lettura per persone con disabilità e difficoltà cognitive o linguistiche. Con la Fiera abbiamo voluto rilanciare e creare uno spazio di confronto e condivisione che abbia un respiro nazionale e che possa coinvolgere tutti gli attori: dalle associazioni alle case editrici, dagli scrittori agli illustratori», prosegue Zaccagnino. «Consentire a ogni persona di poter leggere significa prendere atto che ognuno può accedere in autonomia. Dare a ognuno la possibilità di farlo è un processo che deve accompagnare la ripresa. L’accessibilità alla lettura è enzima di democrazia e partecipazione, di pari opportunità e dignità», conclude Zaccagnino.

«La lettura è un bene comune e proprio per questo deve essere un bene disponibile a tutti i cittadini. Le persone con diverse abilità trovano, in questi giorni, nella nostra Puglia uno spazio aperto di accoglienza dei propri bisogni, di sperimentazione di nuove forme di innovazione culturale e sociale e di scambio di buone pratiche, di cui edizioni la meridiana è da anni laboratorio e fucina», dichiara invece l’assessore alla Cultura e al Turismo di Regione Puglia, Massimo Bray.

I destinatari del progetto

I destinatari del progetto “Lettori alla Pari” sono docenti di sostegno, genitori, librai, bibliotecari, educatori e gli stessi lettori con disabilità. Le attività prevedono momenti di formazione sulla lettura e costruzione di libri in simboli e audiolibri, nonché la produzione di merchandaising (in collaborazione con la serigrafia del Mat) per veicolare al massimo il concetto di accessibilità.

Gli eventi collaterali

Oltre alla tre giorni di incontri, letture e presentazioni al Mat di Terlizzi, ci saranno anche eventi collaterali legati al binomio cultura/accessibilità. Due su tutti: un laboratorio di videomaking accessibile a cura di Michele de Sanctis, previsto per giovedì 16 e la mostra “Vietato non sfogliare”, con 100 libri per ragazzi italiani e stranieri accessibili da venerdi 17 settembre al 4 Ottobre, presso la Pinacoteca De Napoli.

Non mancheranno infine gli eventi serali accessibili. Un reading teatrale con Riccardo Spagnuolo, dal titolo “Le avventure del piccolo burattino” e uno spettacolo di Teatro ragazzi totalmente accessibile dal titolo “Musica in Gioco”, con il maestro Andrea Gargiulo.

