Chiavi che aprono e chiudono le vite dei personaggi che animano i capitoli. Chiavi che passano in rassegna varie sfaccettature del genere umano, toccando a volte le note del cuore, descrivendo sentimenti come l’amicizia, con le figure dei compagni di viaggio di tante vacanze, oppure dell’amore, mettendo a raffronto quello che succede sia nell’animo maschile che femminile. "Chiavi" è l'opera prima di Vincenzo Scalzone, avvocato civilista e giudice onorario di Tribunale che dopo tanti anni in cui ha coltivato la passione per la scrittura, scrivendo su giornali e periodici, ha deciso di lanciare il libro "Chiavi", dedicato ai protagonisti stessi che con le loro storie e la loro vita hanno permeato la narrazione.



Le “chiavi” di lettura, cui si presta il libro, sono molteplici, ma quelle che cercano i vari personaggi, che si avvicendano nei diversi capitoli, sono essenzialmente per venire fuori da situazioni intricate, da problemi di vita o da situazioni amorose.

Tutto ciò nel vivere alla continua ricerca di una chiave misteriosa, provando e riprovando ad infilare quella giusta, nella costante illusione di essere padroni del proprio destino; ma alla fine tutti i protagonisti si potrebbero definire, invece, come “chiavi” facenti parte di un unico mazzo che l’autore sapientemente gestisce per illustrare e narrare diverse storie di vita, in cui anche il lettore vi si potrà ritrovare.

Chiavi è disponibile su Amazon Libri sia come ebook che in formato cartaceo. © RIPRODUZIONE RISERVATA