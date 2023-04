«La poesia musica dell'anima», il nuovo libro di Francesco Cocorullo: firmacopie da The Spark

A partire dalla Grecia classica fino alla contemporaneità, il daimon è rimasto uno degli archetipi fondamentali della cultura occidentale.

Poesia, musica dell’anima è il nuovo libro dello scrittore napoletano Francesco Cocorullo. Dopo l'esordio con "Apologia delle materie inutili", in questo nuovo saggio Cocorullo si propone come una guida per i curiosi che vogliono addentrarsi tra le passioni più intime e nascoste di dieci geni letterari in lotta con il proprio demone, che, come definisce Platone nella Repubblica, rappresenta l’altra faccia del proprio io.

Per quanto doloroso, è solo dopo aver attraversato tale nucleo originario che è possibile riemergere dalle proprie ombre. Ed è così che autori come Tušnova, Brodskij, Apollinaire e Hugo sono riaffiorati regalandoci opere senza tempo.

Francesco Cocorullo nasce a Napoli nel 1983. Appassionato di poesia, ha pubblicato alcune delle sue opere per Aletti, mentre sul suo canale YouTube Ali di vento si occupa di divulgazione letteraria. Ha pubblicato nel 2020 il saggio Apologia delle materie inutili per la casa editrice Porto Seguro.

Per "Poesia musica dell'anima è stato organizzato" un firmacopie alla libreria The Spark Mondadori (via degli Acquari 2) a Napoli sabato 8 aprile alle 17.