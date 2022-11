Un album di ricordi, una raccolta di fotografie, un diario intimo ed evocativo, Il tempo non esiste. Lina Sastri ritratta da Carlo Bellincampi è il libro, edito da Guida, che raccoglie alcuni degli scatti del fotografo romano sull'artista napoletana negli ultimi trent'anni. «Ognuno può dire di conservare dentro di sé un bambino di 7 anni, immobile al tempo che passa, perché, per quanto ci piaccia pensare che il tempo non esista, quello c'è e si mostra ogni volta che ci riflettiamo allo specchio», racconta Sastri. «Bisogna cercare nella vita qualcosa che ci permetta di ritrovarci sempre un po' bambini, io l'ho trovata nel teatro. Carlo è stato capace, però, di fotografarmi dandomi prova del tempo che passa, ma anche di quanto quel bambino sia ancora vivo dentro di me».

Le foto si sviluppano in ordine cronologico: partendo dal primo incontro tra i due, negli anni 80, mentre Sastri era a teatro con «Sei personaggi in cerca di autore» diretta da Patroni Griffi, alla prima volta che indossava una parrucca bionda per «Vite strozzate» di Ricky Tognazzi; dal periodo di reclusione forzata dovuto al Covid fino a sei mesi fa.

Bellincampi non ruba gli scatti mentre l'attrice è in scena o sul set: lei posa e lui mette in pausa il tempo per lei, intrappolandolo nella sua macchina fotografica. «Ho percepito subito una grande umanità in Lina, da lei ho imparato molto. Da quando ho messo piede per la prima volta nel suo straordinario mondo, non ci siamo più separati», racconta il fotografo. «Per me è una maestra di vita, una persona onesta e sincera, caratteristiche non comuni nell'ambiente dello spettacolo. Non ama farsi fotografare, quando è costretta a mettersi in posa davanti a un obiettivo non è a suo agio ma, in effetti, come potrebbe essere gratificante per un attore stare fermo quando è abituato a essere sempre in movimento? Infatti, quando fotografo Lina, lei è se stessa, non più attrice».

Bellincampi immortala Sastri nelle «sue» tre città: Napoli dov'è nata, Roma dove attualmente vive, e Ischia che è il luogo adorato di villeggiatura; scatti sul terrazzo e nelle strade dei suoi quartieri, l'Esquilino, i Quartieri Spagnoli o Forio. Lina descrive ogni periodo della sua vita ripercorso nelle foto di Bellincampi con una poesia, versi a penna con la sua calligrafia sulle pagine: «Ho immaginato che il lettore, sfogliando il libro, compia un viaggio nel mio passato fino a giungere al mio presente», spiega Lina, «sfogliando le stanze del mio percors