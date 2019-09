Lingua italiana, un tour di Zanichelli nelle grandi città per salvare 3.126 parole in via di estinzione

Per salvare oltre tremila parole della lingua italiana che rischiano di essere dimenticate, Zanichelli presenta nelle principali piazze italiane il progetto #paroledasalvare. Per l'esattezza sono 3.126 le parole che nell'edizione 2020 del vocabolario Zingarelli saranno accompagnate da un fiorellino, simbolo grafico che le contrassegna come

arole da salvare

: termini della lingua comune sempre meno presenti nell'uso scritto, orale e nei mezzi di informazione. Proprio con la volontà di salvare queste parole - spesso trascurate a favore di sinonimi più comuni e intuitivi, ma più generici e meno ricchi di sfumature espressive - la casa editrice Zanichelli ha realizzato questo tour che finisce a novembre prossimo. L'iniziativa coinvolge varie città italiane (Milano, Torino, Firenze, Bologna, Bari, Palermo), le cui piazze ospiteranno #AreaZ: una zona a lessico illimitato in cui trovare le parole giuste per esprimere il mondo. In #AreaZ tutti sono invitati a scegliere una parola e a prendersene cura, usandola in modo opportuno.



Ma come si salva una parola? In #AreaZ una grande installazione-vocabolario ospiterà, sulla quarta di copertina un monitor touchscreen che proporrà a rotazione 5 dei 3.126 lemmi da salvare. Scelta la propria parola, sarà possibile postarla, con il suo significato, sui propri canali Facebook e Instagram direttamente dallo schermo del vocabolario. E per chi ai social network preferisce le reti sociali tradizionali Zanichelli ha pensato a cartoline vere e proprie: ogni cartolina conterrà una parola da salvare con il suo significato, da affrancare e spedire. La prima tappa del progetto è prevista a Milano da sabato 21 fino a sabato 28 settembre in Largo La Foppa.

Sabato 21 Settembre 2019, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“p