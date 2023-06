È stato presentato l'altro ieri al teatro Diana, «Elena Ferrante, chi è costei» di Lino Zaccaria. Per gentile concessione di Graus edizioni pubblichiamo uno stralcio della prefazione di Titti Marrone

Titti Marrone

Se è vero quanto diceva il maestro Enzo Biagi, che tra le principali qualità di un buon giornalista c'è la curiosità, allora chi si addentra nella lettura delle pagine di questo libro deve sapere una cosa: a vergarle è stato un giornalista dotato in massima parte di questo come di molti altri talenti indispensabili per svolgere al meglio quella professione. E oltre a ciò, fornito di una capacità espressiva che al piglio da reporter investigativo abbina fluidità di scrittura e abilità nel costruire una narrazione avvincente ed empatica. Dove l'autore tenta di dare risposta alle domande che tutti si fanno.

Mentre leggevo, immaginavo Lino Zaccaria intento al complesso lavoro di compulsare sia i libri di chi si firma Elena Ferrante che quelli di Domenico Starnone. Me lo figuravo munito di taccuino e penna (alla vecchia maniera) ad annotare, sottolineare, confrontare, mentre nella sua mente, prima che desse il via alla sua investigazione, volteggiavano domande, ipotesi, interrogativi. Gli stessi posti nell'intero mondo letterario, ma anche tra la sterminata schiera dei lettori di Elena Ferrante di fronte al «segreto di Pulcinella» meglio costruito e custodito dell'editoria internazionale.

Quanti di noi, leggendo le pagine de L'amore molesto, poi dei Giorni dell'abbandono, della quadrilogia de L'amica geniale e della Frantumaglia, e insieme quelle di Via Gemito, Labilità, Lacci e degli altri libri di Starnone, hanno sentito riecheggiare sensi di déjà vu e temperie espressive analoghe, fino a sentir familiarizzare i registri narrativi di Ferrante e Starnone? E se da tre decenni non solo tra i giornalisti, gli italianisti e i critici letterari ma anche e soprattutto tra i lettori si è aperta una sorta di «caccia» senza precedenti per identificare chi si nasconda dietro la firma Ferrante, fin dall'inizio l'ipotesi più accreditata ha condotto alle figure di Starnone e Anita Raja. Insieme, o ciascuno singolarmente preso.

«Segreto di Pulcinella» dunque, ma saldamente riconfermato da un'abilissima strategia della smentita, o meglio del «cucù-settete», a sua volta funzionale a mantenere alta, con il mistero, l'asticella della curiosità e quindi delle vendite.

Ed ecco farsi strada l'empatia del giornalista che raccoglie i dubbi, le domande, le ipotesi di tutti. Zaccaria si trasforma in un detective e, come nella miglior tradizione del giornalismo investigativo di stampo americano, va direttamente alle fonti. Consulta e allinea le spie, le radici, le tracce. Costruisce un complicato paradigma indiziario. Allestisce, nelle pagine che state per leggere, una doppia pista investigativa. La prima riepiloga, con puntiglio e precisione, le innumerevoli indagini specialistiche condotte sui testi e riportate dai media di tutto il mondo: a leggerle qui, elencate una dietro l'altra con tanto di brani scandagliati e rispettive motivazioni, vien fatto di pensare che l'iniziale gioco intellettuale si sia poi trasformato in vero e proprio impazzimento, di certo festeggiato con i mortaretti dalla e/o, «casa» assai raffinata ma fin lì di dimensioni modeste, di colpo assurta a prestigio e successo vagheggiati da ogni editore.

... Ma è nella seconda parte del libro che Lino Zaccaria sfodera il suo asso. Questa volta, invece di attingere alle ipotesi altrui, ne elenca di proprie, di prima mano. Inedite. Si intuisce che sono proprio quelle ad aver lavorato in lui, a evocargli familiarità tra gli autori Ferrante-Starnone inducendolo a scrivere: costituiscono il tarlo che è stato in azione nella sua mente scavando progressivamente una pista nitida e sempre più decisa.

Ora. Non ci si aspetti che sia io a «spoilerarle» qui. Bisognerà leggere dal capitolo II in poi per venirne a capo. Basti sapere che le ipotesi qui formulate partono da una circostanza autobiografica: Lino Zaccaria ha tre anni meno di Starnone, non lo ha frequentato ma ha abitato, da bambino e ragazzo, in una delle palazzine dei Ferrovieri del corso Malta, di fronte al numero 18 di via Zara dove lo scrittore traslocò con la famiglia dopo Via Gemito: una sorta di fotocopia di Rione Luzzatti con biblioteca comunale, venditori ambulanti, pasticciere, salumaio, carrettini (o carrette) assai simili. Come l'autore di Via Gemito, ha frequentato il liceo Genovesi, non nominato ma evocato anche da chi si firma Ferrante fin nell'ultimo romanzo La vita bugiarda degli adulti. Ne ricorda alcuni aneddoti davvero rivelatori che non rivelerò. Zaccaria ha percorso le stesse strade che compongono una topografia identica nei libri dei due autori, rilevatrice di suo perché, come direbbe l'italianista Emma Giammattei, proprio l'insieme delle strade è costante misura narrativa del «romanzo di Napoli» fin dall'800. E inoltre comparando i testi ne rintraccia espressioni dialettali comuni, termini non proprio di uso frequentissimo (uno per tutti, «garbuglio»), anagramma nomi...

Insomma. Alla fine della lettura si potrebbe concludere, con lo stesso Lino Zaccaria, che non ci sarà la «smoking gun», la pistola fumante che costituisce la prova regina, ma tre indizi possono fare la prova, e di indizi qui ne troverete moltissimi. Oltre a una tale messe di ipotesi, considerazioni, suggestioni da far balzare agli occhi un'evidenza: nel fare questo lavoro, Lino Zaccaria è stato totalmente contagiato dal morbo Ferrante.

Appare completamente catturato da quella che io chiamo da sempre la «ragnatela magica» di una scrittura altamente evocativa che non disdegna tecniche di feuilleton e perfino da sceneggiata. E trasmette come poche il mistero di Napoli, il contrasto tra l'immobilità nel tempo e il movimento arcano con cui la città si trasforma, la sua impossibilità di essere normale che costituisce la sua stessa malìa. Da quella scrittura Lino Zaccaria appare talmente permeato da sollecitare la voglia d'inserire nel gioco letterario un nuovo movimento che può rendere lecita una domanda: e se per caso conoscesse un segreto sulla vera identità di Elena Ferrante che non ci dice, e questo libro fosse solo un'operazione per sviare i sospetti? Vuoi vedere che...?