Lo scudetto del Napoli diventa una favola: ecco “Passione azzurra”, il libro di Anna Calì

“Passione Azzurra. Il magico viaggio del Napoli verso la conquista del 3° tricolore” è il titolo del libro scritto da Anna Calì e illustrato da Annalisa Maggio (Officina Editoriale Milena). Un’edizione per bambini dove si racconta la storia di Andrea, una bimba di 7 anni che sin dalla tenera età, il papà faceva addormentare con le storie dei calciatori che hanno scritto la storia del Napoli calcio.

Una lettura facile, scritta con un linguaggio semplice e di facile comprensione.

Il libro comincia proprio con la preparazione della città di Napoli ai festeggiamenti dello scudetto, dopo 30 anni di attesa.

Tutto sa d'azzurro e in città si respira aria di festa. La piccola Andrea già da un po' di tempo, grazie ai racconti del suo papà, inizia a mostrare interesse per il calcio e per la squadra di Luciano Spalletti.

Una piccola tifosa di soli 7 anni che inizierà a vedere nel suo mondo tutto rosa, fatto di bambole e principi azzurri, anche il pallone. Emozioni, brividi e tanto buon calcio. L’uscita ufficiale del libro è prevista per giugno 2023 ma è disponibile in pre-vendita su tutte le piattaforme online e sul sito della casa editrice.