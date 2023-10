Vent'anni di vita e sembra ieri. Tanto è passato da quando Loriano Macchiavelli, prolifico autore di polizieschi, uno dei padri nobili del noir italiano, è sceso per la prima volta nel ventre della sua amata-odiata città, Bologna. Nelle fogne, nei lavatoi, nelle gallerie che collegano i conventi e i palazzi nobiliari, nei canali che smaltiscono di tutto si legge una storia che poco assomiglia a quella di superficie. Il fognaiolo in pensione che ha guidato i passi dello scrittore nel 2002 oggi non c'è più. È stato il suo Virgilio durante la stesura del romanzo I sotterranei di Bologna, che Einaudi ha ristampato nella collana Stile Libero (368 pagine, euro 17,50). Ogni volta che imbocca i gradini di via dell'Inferno, confessa Macchiavelli in prefazione, si ricorda di lui, della suggestione dei luoghi e di quel popolo di invisibili che per necessità trova rifugio nei sotterranei e che lui ha provato a raccontare.

Esiste una via emiliana al noir? Se sì, se vogliamo seguirne le tracce bisogna passare da qui in compagnia di Sarti Antonio, questura di Bologna, protagonista di una saga infinita e proverbiale, divenuta anche serie tv e fumetto di culto. Una ventina e più di romanzi che dal lontano 1974 si è sviluppata in varie direzioni. Con pause intermittenti, il teatro e altra scrittura con Francesco Guccini. Partiamo dunque dal luogo giusto, passeggiando con attitudine picaresca assieme allo stesso Macchiavelli, nei suoi romanzi alter ego e voce fuori campo che interviene nella narrazione con commenti divisi tra una ironia «gauchiste» e un colorito linguaggio gergale.

Da tempi non sospetti, da quando il giallo era ancora un genere sottostimato, il ciclo di Sarti Antonio ha costruito mattone su mattone un monumento alla letteratura urbana che ha pochi eguali, per durata e profondità di analisi sulle trasformazioni sociali e gli sviluppi criminosi di una città all'apparenza placida e dedita alla bella vita. Una Bologna bifronte, che sa ingannare proprio grazie alla sua apparente bonomia, illudendoti di proteggerti nell'abbraccio dei suoi portici mentre ti accoltella alle spalle.

Stavolta l'amatissimo personaggio creato dal nostro maestro del noir cerca di scoprire l'assassino del collega Mainardi, soprannominato Oroscopo, ritrovato nelle acque dell'antico approdo del Battiferro, una delle conche in cui approdavano anticamente i barconi provenienti da Ferrara e dall'Adriatico, oggi rifugio di disperati. Qualcuno dice che Oroscopo aveva legami con la mafia, che era implicato nel traffico di droga, ma Sarti è uno che non punta mai a chiudere in fretta. A questa indagine se ne affianca un'altra legata a presunte persecuzioni contro gli extracomunitari e a strani intrighi tra il religioso e il politico. «Onesto fino alla disonestà» - nel senso che anche l'onestà, visti i tempi, da virtù può trasformarsi in vizio - il sergente si convince che il caso sia molto più complesso e che qualcuno, in alto, sia interessato a occultare qualche scomoda verità. Aiutato dal suo amico universitario Rosas e da un singolare personaggio, Pellicano, che conosce il sottosuolo di Bologna a menadito, troverà il bandolo anche grazie a un magistrato e a un politico non compromesso.

L'esatta geografia dei luoghi e l'accuratezza descrittiva dei personaggi regala ulteriore verità alla tesi di Macchiavelli. Che peraltro, molto prima che i fatti storici gli dessero ragione (la banda della Uno Bianca, i delitti del Dams, le stragi dell'Italicus e della stazione), stava già costruendo la sua poetica «nera» bolognese, convinto com'è ancora oggi della prevalente funzione sociale del poliziesco italiano.