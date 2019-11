I supereroi «aiutano» le forze dell'ordine e gli eroi della seconda guerra mondiale diventano fumetti

Spiderman aggrappato ad una gazzella dei carabinieri, Lupin che cerca di fuggire da una pantera della Polizia, Capitan America a bordo di una moto dell’Arma, Wonder Woman e Batman che si fanno fotografare con un poliziotto. È successo anche questo alla 53^ edizione di Lucca Comics & Games, la manifestazione del fumetto, animazione e video giochi che si chiude oggi.



All’importante evento che richiama ogni anno migliaia di appassionati del settore sono presenti anche Polizia di Stato e Forze Armate con uomini e mezzi. Tra gli stand i visitatori hanno trovato gli specialisti della Polizia scientifica, presenti con il loro Fullback attrezzato per l’analisi della, e quelli della Polizia postale, sempre disponibili con i più giovani per spiegare loro come usare consapevolmente e in sicurezza il. Occhi puntati anche sulla bellissimain dotazione alla Polizia Stradale. Il pubblico ha potuto indossare gli speciali, con i quali si può affrontare un percorso che permette di comprendere quanto l’assunzione di alcol influisca sulle nostre capacità alla guida.

LEGGI ANCHE Il disegnatore di Paperino firma la card per donare gli organi del Centro nazionale trapianti

LEGGI ANCHE Don Rosa, Panini comics e Topolino festeggiano il grande fumettista statunitense con una serie di uscite speciali

Grandi e piccoli hanno potuto incontrare anche i militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri per conoscerne l’organizzazione e i mezzi in dotazione. Inoltre è stato presentato, per l’occasione, il fumetto edito dallo Stato Maggiore delle Difesa 4 Eroi che racconta le gesta di 4 soldati della Seconda Guerra Mondiale, uno per ognuna delle Forze Armate, che combatterono, tra il 1940 e il 1945: sono Amedeo Guillet, Carlo Emanuele Buscaglia, Salvo d’Acquisto e Luigi Durand De la Penne.





© RIPRODUZIONE RISERVATA