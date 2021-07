Luciano De Crescenzo, il libro in regalo con il Mattino in edicola venerdì

Ci sono scomparse che con il tempo pesano di più. Succede con i caposcuola, con i fuoriclasse, con gli sconfinatori. Luciano De Crescenzo non era un caposcuola, perché non abbiamo visto in giro suoi discepoli. Ma era un fuoriclasse, in tutto quello che faceva, e, soprattutto, era uno sconfinatore. Ingegnere, filosofo, divulgatore, regista, narrautore, scrittore di gran successo in Italia, e forse ancora di più in Germania, ma poco considerato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati