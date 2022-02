Arbore e Laurito, un libro insieme: «De Crescenzo era il nostro amico geniale»

Per gentile concessione dell'editore Mondadori pubblichiamo uno stralcio di «Ci siamo voluti tanto bene», in cui Renzo Arbore e Marisa Laurito raccontano la loro amicizia con Luciano De Crescenzo, scomparso il 18 luglio 2019.

Ciononostante, in questo mondo del progresso, in questo mondo pieno di missili e di bombe atomiche, io penso che Napoli sia ancora l'ultima speranza che ha l'umanità per sopravvivere.*

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati