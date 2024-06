Lucrezia Lerro alla Milanesiana presenta le sue poesie sul Cilento

Lucrezia Lerro, scrittrice e poetessa italiana di Omignano presenta le sue poesie inedite sul Cilento.

Le poesie sono state lette al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano in occasione di uno degli appuntamenti della rassegna «La Milanesiana», ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dedicata ai tesori dei borghi nascosti.

Ecco le poesie di Lucrezia Lerro.

1

Hai visto il mio Sud,

un paese lassù, una casa,

tu l’ancora sul Monte.

I tuoi silenzi spesso sono fortezze.

2

Rivedo i grappoli di ginestre

sulla strada di Perdifumo,

i rami fitti dei noccioli

corrono sul precipizio.

Le noci nel giardino di papà,

le raccoglieva in autunno.

La resina sulle mani, e

sul cuore.

Il muschio è sempre verde

sulla casa del fattore.

3

Volevi farmi nuotare

nel mare di Palinuro.

Il primo tuffo dal pedalò

nella grotta azzurra.

Mi afferrasti i piedi,

spingesti la testa nell’acqua

tra le pomici leggere,

e le alghe matte.

In apnea non c’è vita,

non si spera tra i coralli

di risalire dal fondo,

tu papà lo sapevi?

Sul lungomare,

nascosto dalle palme,

ti liberasti dalla sabbia.

Ti agitavi al sole,

avevi la tua stella marina, e

tutto lo iodio del mare.

4

Te lo ricordi il nostro carnevale?

I coriandoli sulle scarpe

le stelle filanti tra i capelli

il rossetto rosso sulle guance.

Nelle mani il sacchetto di plastica

da riempire di arance,

la stella cometa di carta, e

la maschera di Colombina.

A Omignano la gente raccoglieva la neve,

a carnevale la scioglieva nel caffè.

5

“Salerno non fa per me,

io non posso dormire da sola

nella città di mare.”

Giuseppe era tornato da Castellabate

con le tasche piene di confetti

e di petali di rosa.

“Non fa per te,” dicevi, “io impazzisco

sul lungomare… se te ne vai non mi ritrovi,

io non la sopporto questa città col sole.”

6

Ero a disagio sul Ponte Rosso

di Casal Velino, il sole feriva

e il calore non riscaldava.

Ero tornata dal Nord

con dei brandelli di dolore.

Il fuoco del camino e il veleno

circolavano nel sangue,

facevano un gran rumore.

7

“Ad Agropoli la gente è pazza,

il sole dà sempre alla testa,” dicevi

entrando in acqua senza voltarti.

“Vieni che qui si tocca, non anneghi

non sarai mai in pericolo nel mare.”

Papà io non sapevo nuotare.

Io mi vergognavo

della tua esagerata allegria.

“La gente si scandalizza se piangi.

Se mi spoglio…”, dicevi togliendoti il costume.

“Sono il loro circo migliore.”

Ti guardavo nuotare,

eri il mio gigante sul mare.

Ti rimpicciolivi, cercavi

i pezzi della tua memoria.

Il costume era piccolo per te.

L'avevi comprato dall'ambulante

di Piazza Roma, erano sfortunate

le tue monetine.

“Guardami,” urlavi, “mi vedi?

Io sono qui, nell'acqua salata

ho trovato una perla per te.”

Sollevasti il trofeo senza vita.

L'avevi raccolta nell'acqua

la bella medusa innocua,

la trasparenza migliore del mondo.

Dicevi: “è per te, sei tu l'Imperatrice

del mio Regno, è la mia storia.”

Adesso la vergogna viveva

nel cuore frettoloso,

nella mia testa complicata.

Gettasti la medusa nell'acqua

dopo il rifiuto e la disobbedienza.

Per ogni lacrima trattenuta

un atomo di dolore.

8

Ritornare per le feste,

la vecchia abitudine degli esiliati.

Io cammino senza sogni.

L’autostrada è dietro al sole

mentre il Sud si inginocchia

per un regalo riciclato.

9

Ogni vuoto è più profondo

di un precipizio.

C’è il sole intorno

e sulle pareti il muschio gelato.

Dal ponte la ragazza saluta.

Vede il ruscello e la faina

con le piume tra i denti.

Si muove sotto il ponte,

alle radici del paese.

I rami e le foglie strette anticipano

la prima primavera.

C’è un vuoto intorno, è nero

l’estate non potrà spazzarlo.

10

“Non fidarti delle donne,”

disse il tale, “se ti offrono il caffè

ci mescolano il filtro.”

Laggiù ogni cosa è più cattiva.

Ed è violenta la distanza

come il ritorno involontario.

“Noi non siamo cristiani,

gli uomini sono un’altra cosa

dalle bestie e dalle fascine.”

11

Una poesia sui narcisi,

un verso sui giacinti del Monte.

Una parola sulle fragoline del bosco.

Un segno sul marrone delle castagne,

un altro per il pesciolino rosso della vasca,

coperta con poche foglie.

Una frase lunghissima

sui tuoi sorrisi, sui tuoi sorrisi.

12

Ho due grandi amori,

la poesia e te.

Due gocce d’acqua.

Lucrezia Lerro