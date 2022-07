Lucy Foley, arriva il nuovo libro giallo «La lista degli ospiti»

Un romanzo che ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo. Considerato il giallo dell’anno per The Times e Sunday Times. Vincitore dei Goodreads Choice Awards per la categoria Crime & Mystery. Parliamo de La lista degli ospiti di Lucy Foley, in uscita nelle librerie italiane il 20 settembre con il marchio Timecrime, in edizione rilegata di 384 pagine.

Su un’isola al largo della costa irlandese, tredici invitati si riuniscono per celebrare l’unione di due persone. Lo sposo è bello e affascinante, una stella nascente della televisione. La sposa è brillante e ambiziosa, editor di un magazine digitale di grande successo. È un matrimonio da favola e da vere star: l’abito firmato, la location remo-ta, le bomboniere di lusso, il whisky di qualità. E anche se il segnale del cellulare va e viene, e il mare può essere agitato, ogni dettaglio è stato preso in considerazione ed eseguito con cura. Sembra tutto perfetto. Ma la perfezione appartiene ai buoni propositi e le persone sono fin troppo fallibili.

Dopo che lo champagne è stato stappato e la festa ha avuto inizio, risentimenti e meschine gelosie iniziano a mescolarsi con i ricordi e gli auguri. Il testimone dello sposo dà il via a un gioco di bevute pensando ai giorni di scuola passati. La damigella d’onore rovina – non per caso – il suo vestito e il migliore amico della sposa fa un brindisi fin troppo premuroso. Poi la scoperta di un cadavere. E tutto cambia. Chi ha deciso di rovinare la vita a una coppia felice? E, soprattutto, per quale motivo?

Lucy Foley ha studiato letteratura inglese all’Università di Durham e all’Università del-la California di Los Angeles, e ha lavorato per diversi anni come redattrice di narrativa nell’editoria, prima di iniziare a scrivere a tempo pieno. Il suo thriller d’esordio, Morte nelle Highlands (Giunti 2019), è entrato immediatamente nelle classifiche dei bestseller del Sunday Times e dell’Irish Times. È anche autrice di tre romanzi storici, che sono stati tradotti in sedici lingue. I suoi articoli sono stati pubblicati su Es Magazine, Sunday Times Style, Grazia e altri. La lista degli ospiti ha scalato le classifiche del New York Times e del Sunday Times e ha venduto oltre 1,5 milioni di copie nel mondo. The Paris Apartment, l’ultimo suo romanzo appena pubblicato e già un bestseller, uscirà in questa stessa collana.