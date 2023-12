L'esordio da scrittore di Marco Zurzolo aveva il passo discreto dei racconti di I napoletani sono romantici (2022), un libretto-jam session-memoire. Il secondo, appena uscito e presentato qualche sera fa al conservatorio, sceglie la strada del romanzo, travestendo i protagonisti, che conosciamo molto bene, per una sorta di pudore, di discrezione, ma anche per avere libere le mani di aggiungere, colorare, mischiare vite ed emozioni.

APPROFONDIMENTI Napoli, «'O fischio ca nun fa paura» di Marco Zurzolo al Conservatorio di San Pietro a Majella Marco Zurzolo, “O fischio ca nun fa paura” per suonare più forte delle bombe Monica Sarnelli canta Gianni Fiorellino: «Un incontro illuminante»

I Rocketmen sono gli Showmen, Nicola l'indiano è Mario Musella, Tonino o niro è James Senese, Aniello è Pino Daniele... Ma i lazzari felici del neapolitan power si muovono da coprotagonisti in pagine che lasciando sempre in primo piano la città. Le loro avventure soniche iniziano nella Napoli della Quattro giornate, che si liberà da sola della teppaglia nazifascista, e finiscono nella città delle paranze assassine. Dal 1943 all'assassinio di Giò Giò Cutolo, da una guerra a un'altra guerra. O fischio ca nun fa paura del titolo è quello con cui i nostri musicanti distraevano i bambini nei rifugi antiaereo. Con la consapevolezza che «bisogna imparare a suonare più forte delle bombe».

Marco c'era, non nel 1943, ma quando il neapolitan power nasceva come risposta al sacco democristiano della città e alla distruzione di un patrimonio culturale che andava rinnovato aprendolo al resto del pianeta, invece che rinchiuderlo in un piccolo mondo antico ed anacronistico. C'era come fan, come fratello minore di Rino, come giovane musicista alla corte del Nero a metà, e via via, fino ad oggi, protagonista assoluto di una scena altrimenti quasi spazzata via dai lutti, dagli sbandamenti artistici, dalle esigenze economiche, dalle crisi di ispirazione, dal tentativo di rincorrere le mode.

La band, anzi le band (dopo gli Showmen tocca ai Napoli Centrale) che vendicano la città carta sporca sono raccontate con lo stesso soffio con cui Zurzolo anima il suo sassofono, tenendo insieme le radici veraci e l'America del jazz. Le loro canzoni attraversano le vite, i cuori, i sogni ed i bisogni di Wanda-Giannino, dello Scellone, di anime disperate e di speranza che lo sanno comme fa o core.

Proprio come Marco, che a fine libretto ha messo un QR code e regala un vero e proprio album-colonna sonora della sua narrazione, prodotto con Itinera. Dominano gli Showmen, con sette pezzi, da «Un'ora sola ti vorrei» a «Gloria ricchezza e te», ma ci sono i Napoli Centrale di «Campagna», il Pino Daniele caposcuola di «Terra mia», i Musicanova di «Brigante se more», il Senese solista di «'Ngazzate nire», un inno alla Mamma Schiavona. E Zurzolo, con i suoi fratelli musicisti di sempre, coinvolge i giovani allievi del conservatorio di Salerno, tra cui la bravissima cantante Cassandra Pepe.

Alla presentazione al San Pietro a Majella, dove Zurzolo è cresciuto, dove Giò Giò è cresciuto, dove Pino Daniele non è cresciuto perché costava troppo frequentarlo, in prima fila c'era «mamma coraggio» Cutolo. Per suo figlio, per «brother Rino e per il direttore del conservatorio salernitano Fulvio Maffia da poco scomparso, il primo pezzo, suonato più forte di qualsiasi bomba.