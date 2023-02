Palazzo Sessa a Cappella Vecchia era la residenza di William Hamilton, archeologo e vulcanologo, ambasciatore della corona inglese presso il regno di Napoli sul finire del Settecento. Chi seguiva le rotte del Grand Tour, passava a porgergli in visita un saluto, con sentiti omaggi a Lady Emma, sua moglie, la signora delle Attitudes, oggi le chiameremmo performance, un’arte totale di danza e recitazione, seguendo pose da figure mitiche dell’antichità, una volta era Medea, un’altra volta era Cleopatra.

Quando oggi si apre la porta a vetri, «una volta spinto il maniglione, è un po’ come entrare in un pezzo di Germania nel cuore di Napoli», dice Maria Carmen Morese, direttrice della sede di Napoli del Goethe-Institut. Anche lui, Goethe, passò di qui, tre volte nel 1787, «ed è sorprendente quanto la città sia legata alla sua opera. Se in un taxi dico che sono del Goethe, mi spiegano come e perché abbia sfatato il pregiudizio dei fannulloni».

Un ponte fra due culture, un istituto di lingua, un lavoro contro pregiudizi e discriminazioni, come la mostra sulla storia dell’immigrazione delle donne turche in Germania (fino al 3 marzo), la rassegna di cinema tedesco, ogni lunedì al Modernissimo.

Se Wim Wenders girasse “Il Cielo sopra Napoli”, che cosa vedrebbe?

«I suoi angeli vedrebbero innanzitutto ciò che appare sotto gli occhi di un viaggiatore che arriva in aereo dal mare. Il Vesuvio d’inverno innevato, la bellezza del Golfo, l’azzurro splendente, Palazzo donn’Anna. Un’incantevole bellezza”.

Una bellezza che inganna o annuncia fedelmente la città?

«Chi viaggia, arriva a Napoli in compagnia di un’immagine precostituita. Ha letto dei libri, qualche guida, si porta in valigia un sogno, insieme ai vestiti, ai libri, al caricabatterie. A volte è il sogno di una vacanza, altre volte la realizzazione di un progetto, si viene per mangiare cose buone, trovare un amore, riposarsi. Se è possibile procedere per generalizzazioni, credo che chi viene dalla Germania cerchi oggi le stesse emozioni di 200 anni fa. La scoperta dell’antichità. Una visita all’Archeologico, a Pompei, Ercolano, Paestum. A questo, aggiungo la scoperta dell’anima nascosta e arcaica di Napoli, quella che si può afferrare ai Quartieri Spagnoli o alla Sanità, nei rapporti in strada, in un bar, in un negozio, in questo strano miscuglio tra il carattere napoletano e la bellezza fatiscente degli edifici. Tanti artisti, scrittrici, giornaliste, si rivolgono a noi per realizzare dei progetti in città e promuovere l’amicizia tra i paesi».

Hanno così ragione i cliché? Siamo popoli davvero tanto diversi?

«Ci sono certamente differenze di carattere e di mentalità, ma l’Italia è un paese molto lungo, e ne esistono anche tra gli abitanti del sud e del nord. Vorrei dire che esistono anche tra Napoli e Roma. A me pare di scoprire ogni volta con i visitatori tedeschi la creazione di una magica sintonia, come si vede a casa mia quando arriva la famiglia dalla Germania».

Anche la Germania è un paese lungo. Dove sono i tedeschi-napoletani?

«Direi nella parte occidentale, in tutta la regione attorno a Colonia, nella parte cattolica del paese. Le persone che vivono a Colonia hanno una disposizione alla vita tale da essere considerati gli italiani di Germania. Direi anche Monaco in Baviera, per il clima mite, per la bellezza degli edifici».

Com’è nata la sua passione per la cultura tedesca?

«In famiglia avevo dei parenti che parlavano il tedesco. Dopo la maturità, sono andata in Germania, mi colpì all’arrivo la metro a Monaco, nella piazza dedicata ai martiri del nazismo Hans e Sophie Scholl. Pensai che volevo studiare là, sono rimasta 18 anni, tra Monaco, Hannover, Berlino. Le loro biblioteche restavano aperte fino alle 22, era possibile prendere in prestito più libri senza compilare formulari, si poteva studiare in maniera più libera. Sono nata da genitori italiani, ascoltavo i miei nonni parlare in napoletano, ma non ricordo più un momento della mia vita in cui io non parlassi tedesco. Vivo tra due culture, ed è bellissimo. Un giovane che impara una lingua straniera, si garantisce una vita più larga».

Qual è il suo primo libro in tedesco che ha letto?

«Era di un non tedesco, la Metamorfosi di Kafka. E dopo Herman Hesse, i grandi autori, gli adorati Theodor Fontane e Thomas Mann».

Perché il tedesco, così musicale, passa per una lingua dura?

«Viviamo ancora sotto l’impressione dei film girati nell’immediato dopoguerra, quando gli attori che impersonavano i nazisti parlavano a quel modo, per trasmettere l’idea del comando. Spesso erano proprio dei tedeschi che abitavano in Italia. Ma erano film di guerra, dovevano mostrare situazioni drammatiche. Non si può cogliere lì, la vera anima della lingua. Come si può pensare che sia dura la lingua in cui Wagner mette in scena il canto di una morte per amore? Come pensare che non sia musicale la lingua del Flauto Magico di Mozart?».

La memoria delle guerra è ancora così radicata?

«Rimane indelebile nella nostra memoria Willy Brandt che si inginocchia al ghetto ebraico, ma sarebbe arrivato il momento di cominciare a chiamare nazisti i nazisti, e non tedeschi. Era il modo in cui venivano definiti dai loro contemporanei, ma il passaggio tra generazioni obbligherebbe a un passaggio di linguaggio. Il Goethe è molto impegnato sulla storia contemporanea. Per gli 80 anni delle Quattro Giornate di Napoli, a settembre, terremo una serie di seminari e una mostra fotografica in cooperazione con la Federico II. Esiste un valore condiviso in quella esperienza, ed è la libertà di pensiero e di opinione».

Secondo lei, esiste un punto di contatto anche tra la lingua tedesca e il napoletano?

«Nella fonetica non direi. Quel che ho sempre notato in chi viene in Italia e nel sud, è una sorta di liberazione. Me ne parlano le attrici e gli scrittori nostri ospiti, io stessa l’ho avvertita nel tornare a Napoli. La sensazione di essermi tolta una zavorra di dosso. Ci si capisce a gesti, ci si libera di tutte le sovrastrutture, si ridiventa sé stessi. Forse la Germania e Napoli sono due parti complementari che si attraggono per diventare una cosa sola».

Lei segue il calcio? Tra qualche giorno il Napoli giocherà una partita a Francoforte, la città di Goethe. È stato lui il tedesco che ci ha amato di più?

«È stato il più celebre, ma penso anche a Joseph Beuys, che ha vissuto e lavorato qui tra gli anni 60 e i 70, legato da profondi rapporti d’amicizia con Lucio Amelio, con Pasquale e Lucia Trisorio. In un Quaderno abbiamo raccolto gli artisti tedeschi passati da Napoli negli ultimi 60 anni, si comincia da Adorno e Gadamer, si arriva ai giorni nostri con l’attrice Martina Gedeck. Non sapevo della partita di calcio. Molti napoletani vivono a Francoforte. Non è più la generazione che emigrava con la valigia di cartone. Francoforte è la sede dell’economia e della finanza tedesca».

La ricorda la copertina dello Spiegel? Una pistola su un piatto di spaghetti. Siamo ancora visti così?

«Quella copertina non la ricordo, ero molto piccola. A volte i giornali cercano una foto graffiante, quella volta l’obiettivo era far scalpore. Non è lo stesso lavoro di un ente culturale, che si batte per andare oltre i cliché. Il cliché è nell’occhio di chi guarda. Nelle pagine su Napoli del Viaggio in Italia su Goethe, vada a contare quante volte appare un verbo che fa riferimento alla vista. Vedi Napoli e poi muori è solo il passaggio più famoso. Goethe raccontava con gli occhi. Ci ha insegnato a partire e guardare, prima di farsi un’idea e giudicare. Credo sia questa la sua grande eredità».