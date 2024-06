Nella Londra dei primi del Novecento, puzzolente di topi morti lasciati marcire nell’afa di un’estate anomala, popolata da prostitute bambine devastate dal vaiolo, da rapitori di cadaveri più avidi di Scrooge e ragazzi cresciuti con il mito di Jack lo Squartatore, si aggira Lucifer Box, che dell’angelo ribelle ha il sorriso malefico e la scaltrezza. La sua professione pubblica è quella dell’artista. Ritrae, olio su tela, nobili e reietti cercando di catturarne l’aura più che le banali fattezze fisiche, così qualcuno si lamenta che il ritratto non gli somiglia ma poi finisce per pagare lo stesso. Il suo vero lavoro, però, è agente segreto con licenza di uccidere a servizio di Sua maestà. È uno dei migliori, colto e raffinato quando deve, all’occorrenza primitivo e cinico, capace, con molta nonchalance, di cavare l’occhio a un povero cristo e portarlo dal sarto per farsi fare la cravatta dello stesso colore.

Tra un omicidio, un’avventura di sesso con uomini e donne, una rissa, un pomeriggio rilassante al bagno turco e una notte passata a fumare hascisc, la vita eccitante e senza regole di Lucifer scorre felice come racconta in prima persona nella spy story, prima di una trilogia, Il club Vesuvio (Bompiani, pagine 264, euro 16,90, traduzione di Alfredo Colitto) dell’inglese Mark Gatiss, attore e coautore in serie tv come «Doctor Who», «Sherlock» e «Dracula», sceneggiatore di alcuni episodi della serie «Poirot» tratta dai romanzi di Agatha Christie.

Tutto cambia per l’antenato di James Bond quando il capo gli chiede di partecipare a una «mission impossible», partire subito per Napoli dove il giorno prima è stato ucciso a bastonate un agente inglese che aveva scoperto l’assassinio, in circostanze misteriose, di due geologi al soldo della Corona appassionati di vulcani, in particolare ammiratori del Vesuvio. Arrivato a Napoli, Lucifer soggiorna in un albergo sul lungomare, poco lontano dal «brutto Castel dell’Ovo». In lontananza il Vesuvio, sulla cui cima si può arrivare con la funicolare. In questa Napoli meno puzzolente e sudicia di Londra, dove si sentono i grilli frinire in via Tribunali Lucifer inizia l’indagine subito affiancato da una donna bellissima che ritrova dopo tanti anni, chissà se per caso, al Gambrinus.

E così inizia a interrogare gli amici della spia uccisa che avevano rapporti anche con i due scienziati, si fa ricevere dai connazionali più in vista che vivono nelle loro lussuose ville a Capodimonte. Finisce poi in un appartamento sinistro a via Santa Maria di Costantinopoli e lì, con la sensazione di trovarsi in mezzo a fantasmi, ermafroditi e creature soprannaturali, intuisce di esserci cacciato in una storia, stavolta, più grande di lui, che lo porterà a Pompei sulle tracce di ladri di reperti antichi e di una società segreta molto potente in grado di minacciare il mondo intero sfruttando l’energia compressa nelle viscere terrestri.

La catastrofe è imminente. Il ritmo della storia è serrato, con continui colpi di scena. Con una scrittura leggera, umoristica, scanzonata, l’autore si rivolge direttamente al lettore spesso lasciandosi andare a considerazioni personali. A volte si perde qualche pezzo della storia di Napoli ed è un po’ troppo sciolto nel mescolare scenari e ambientazioni di oltre un secolo fa con modi di dire più moderni ma è un difetto perdonabile in chi ha scelto come sfondo della sua storia una Napoli senza folclore ma non per questo poco suggestiva.