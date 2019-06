Marta Losito sbarca al Cilento Outlet con il suo primo libro “#nonostante”

Venerdì 7 Giugno 2019, 10:24

Marta Losito, la teenager che ha conquistato con la sua spontaneità milioni di follower, sarà questo sabato (8 giugno ore 17.00) sulla costa cilentana per un appuntamento che sui social è già idealmente sold-out. Sono infatti centinaia i fan della giovanissima influencer che si sono dati appuntamento alla libreria del Cilento Outlet “Giunti al punto” per incontrare la loro beniamina e ottenere una copia firmata del suo primo libro “#nonostante”.Il libro – come spiega Marta nella prefazione – ricorda a tutti che «esiste sempre un “nonostante”. Non pensate che sia una parola qualsiasi, perché non è così. Grazie ai “nonostante” si cresce; è come dire: “Okay, se non ce l’ho fatta, ci riprovo”. Riempite la vostra vita di “nonostante”, perché vi serviranno per andare avanti, a non mollare mai e a capire che ce l’avete fatta».Questo modo semplice e diretto di parlare alla vita è anche alla base di un successo straordinario che l’influencer sta ottenendo anche come scrittrice. Ed è proprio per regalare a tutti un momento indimenticabile che il management del Cilento Outlet (Gruppo Irgen), ha voluto invitare la nota influencer. L’appuntamento con Marta Losito è il primo della serie di 11 eventi previsti per l’estate 2019, denominata “Summer Events”.Parola d’ordine “#nonostante”, che sarà anche il lasciapassare per questo evento esclusivo. Tutti coloro che hanno già acquistato il libro presso un qualsiasi rivenditore, sabato potranno ritirare il pass presso l’infopoint del centro fino ad esaurimento disponibilità. E a chi deciderà di comprare il libro direttamente nella libreria del centro “Giunti al punto” sarà riservato un accesso prioritario.Se i più giovani hanno già messo in agenda questo sabato social, non meraviglia che anche molti genitori siano a loro volta entusiasti perché, con la “scusa” di accompagnare i ragazzi, potranno approfittarne per una rilassante giornata di shopping. Del resto, negli oltre 70 negozi del Cilento Outlet gli sconti (sino al 70%) sono all’ordine del giorno. Perfetti per passare la giornata in famiglia tra concerti, spettacoli, animazione per bambini, caffetterie aree giochi e, cosa non da poco, senza doversi preoccupare del parcheggio.