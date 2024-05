Per gentile concessione dell’editore Rizzoli pubblichiamo uno stralcio del nuovo libro di Massimo Osanna, «Mondo nuovo», che racconta delle connessioni e dei rapporti tra le genti greche e italiche che hanno vissuto nell'Italia meridionale nel I millennio avanti Cristo, sulle coste e nell'entroterra. Uno studio «decolonizzatore», lo definisce l’autore.

Per quanto riguarda i manufatti rinvenuti – migliaia di frammenti distribuiti soprattutto tra vaso absidato e sala cerimoniale – si può affermare che quasi tutti si riferiscono a strumentario per il banchetto. Utensili e ceramiche sono in gran parte di produzione locale; le ceramiche in particolare sono decorate con motivi geometrici funzionali a sottolineare l’identità locale della comunità e del gruppo che qui si riunisce. Tra esse si annoverano, accanto ai capaci recipienti per contenere vino, un numero elevato di vasi per bere e per versare, un set da vino composto dalla coppia brocca + kantharos, dagli intensi decori in rosso e nero, tipici della matt-painted dell’area nord lucana , che suggeriscono lo svolgimento di sontuosi banchetti. Non solo: il rinvenimento straordinario di vinaccioli e le analisi chimiche effettuate su alcune ceramiche permettono di riconoscere il consumo del vino quale attività qualificante e centrale all’interno delle pratiche rituali documentate.

L’uso di schemi decorativi analoghi sia sulle brocche che sui vasi per bere rimanda a un set da usare in determinate circostanze, per godere dei piaceri del vino. Decoro e forma dei manufatti non costituiscono un aspetto casuale della produzione: le decorazioni che accomunano un gruppo, differenziandolo allo stesso tempo da comunità limitrofe, si caricano di senso proprio in quanto funzionali all’affermazione del senso di appartenenza tra chi usa o possiede il manufatto.

Che il consumo del vino, quale sostanza psicoattiva da mettere al centro delle pratiche conviviali, sia attività caratterizzante di gran parte delle società antiche è cosa ampiamente nota. Qui, come in altri contesti coevi, l’enfasi destinata alla cerimonialità dell’assunzione del vino è sottolineata dall’abbondanza di manufatti tutti destinati a quest’uso. Verosimilmente siamo di fronte a un servizio da mensa che prevede come dotazione, per ogni partecipante, del set vaso per bere/vaso per versare, contenente una quantità omogenea di bevanda. Si sottolinea così l’uguaglianza della maggioranza dei partecipanti agli occhi del munifico ospite, con l’eccezione di un piccolo gruppo di privilegiati che si stringono intorno al «principe» con un ruolo diverso, sottolineato pertanto da una dotazione extra di bevanda più pregiata e del relativo recipiente.

Le cerimonie che l’ingente mole di materiale scoperto permette di ricostruire con una certa approssimazione prevedono senza dubbio una elevata partecipazione: in determinate circostanze si poteva arrivare anche a un centinaio di individui. Il consumo della bevanda psicoattiva era parte fondamentale della cerimonia e prevedeva l’uso da parte di ciascun partecipante del set base vaso potorio/brocca, a giudicare dall’apparente coincidenza quantitativa (e decorativa) tra le due forme. Il vaso contenitore del liquido nel corso del banchetto, da identificare nelle grandi olle matt-painted, doveva essere invece appannaggio di più persone, come mostra il numero più contenuto di esemplari ricostruibili. Il viandante sarebbe stato dunque invitato a bevute memorabili nella grande dimora, funzionali a cementare l’unità del gruppo: a chi viene ospitato per i periodici festini viene assegnato un set composto da brocca e vaso per bere; ognuno beve dai propri recipienti, ma forse accanto a questo si possono ipotizzare anche forme di «socializzazione» conviviale, come lascia pensare la forma del vaso potorio corredata di due alti manici riccamente decorati anche da motivi a rilievo, come serpenti. La singolare foggia del recipiente non ha solo un significato estetico ma può essere funzionale a fare in modo che, in un momento particolare della cerimonia, il vaso del singolo venisse fatto circolare tra i convitati, attraverso la manipolazione contemporanea delle anse da parte di due individui. La presenza di un numero limitato di coppe greche rimanda anche qui, come nel Palazzo, a un codice rituale che individua tra i partecipanti al banchetto pochi individui privilegiati, cui spettava il consumo anche di un vino greco più raffinato. Di fronte a una maggioranza di persone che brindavano con il vaso potorio locale, alcuni si distinguevano per il trattamento privilegiato che ricevevano da parte del capo, in virtù del proprio rango. Si tratta, probabilmente, delle figure poste al vertice dei vari nuclei tribali in cui era suddivisa la comunità che abitava a Torre di Satriano e di ospiti altolocati di passaggio.