«Non c’è napoletano che non ricordi dove fosse, cosa facesse, cosa stesse pensando quel 4 giugno del 1994, quando, come un fulmine, a squarciare la luce chiara dell’estate, arrivò la notizia che si era addormentato per sempre».

Le parole delicate e appassionate di Donatella Schisa, scelte con cura tra le migliaia che si possono avere per una figura come quella di cui parla, oltre le miliardi che già sono state dette, sono il degno proemio per «A Napoli con Massimo Troisi. Un napoletano di San Giorgio» (Giulio Perrone editore, pagine 208, 16 euro) che viene presentata come una guida ai luoghi dell’attore scomparso 30 anni fa.

È molto di più. È una bussola per conoscere da vicino i suoi posti, certo, dal paese in cui nacque alla città che lo ha eletto figlio, ma anche un viaggio dell'anima e una raffinata lente di ingrandimento per approfondire altre stanze immateriali e vivissime che lo riguardarono: la poesia, il cinema, il teatro, gli amori, gli amici, persino la tavola del geniale interprete e regista. La sua ascesa nel mondo della recitazione fu una rivelazione. La sua scomparsa, una cesura. Quanto ancora avrebbe donato all’arte, alla risata, al pensiero? Ce lo siamo chiesto in tanti, da quel giorno lontano (eppure vicinissimo) e la Schisa, scrittrice e avvocato dalla penna gentile, ha provato a rispondere. In punta di piedi, come si raccomanda all’inizio, anche per rispettare la discrezione di un uomo sempre al riparo dei riflettori; ma con competenza, sicura di una materia nota e amata.

Inizia a rispondere immaginandolo in vita, confuso tra i tifosi in festa per il terzo scudetto del suo adorato Napoli. Così la passeggiata mano nella mano con Massimo non può che partire dallo stadio, oggi intitolato a Diego Armando Maradona che Troisi incontrò sul campo, coronando il sogno di chi aveva soprattutto il pallone – persino prima del cinema – nel cuore. L’autrice denota una conoscenza enciclopedica del personaggio, da lei visto dal vivo, a Sorrento, ai tempi de La smorfia. Quando tutta Napoli e dintorni parlava come i tre ragazzi nati sotto al Vesuvio, destinati a grandi carriere.

E così ogni luogo di Massimo, spirituale o reale, diventa il pretesto per srotolare ricordi in libertà, sulla scorta di associazioni libere o più strette, come quando si parla dello strano rapporto che aveva con la musica: «Anche Anna Pavignano mi ha confermato che gli sarebbe piaciuto saper suonare uno strumento, ma senza dover studiare, esattamente come confidava di poter riuscire a spostare gli oggetti col pensiero» si legge. L’aneddotica si unisce alla riflessione e il metodo diventa lo strumento di una biografia spettinata, che va avanti e indietro nel tempo con criterio “sincronico”, come se gli anni di Massimo, e quelli senza Massimo, fossero un solo momento, quasi si potesse cogliere la storia e la posterità del personaggio in un unico spazio omnicomprensivo.

Ce n’è per sfamare i cacciatori di ricordi e memorabilia troisiani: attingendo a libri, documentari, fonti dirette – dalla Pavignano agli amici del cuore dell’attore - e lo sterminato repertorio di sketch che la rete regala, la Schisa si muove nel cosmo-Massimo con uno sguardo che si fa progressivamente universale: mettendolo persino sul lettino dello psicologo nell’analisi del rapporto con le donne, compulsivo e tormentato forse perché nato dalla perdita precoce della madre, circostanza per cui Troisi proverà, a vita, anche un senso di colpa. Significativamente il volume si conclude con un paragrafo sul cinema, in cui il merito è aver riscattato i film minori dell’attore, quelli a volte salvati proprio dal guizzo della sua arte impareggiabile, nata nei margini della metropoli, come, scrive l’autrice, avveniva spesso nei fantastici anni ’70: lo dimostrano le parabole di ‘E Zezi e dei Bennato e di tanti altri che proprio nel riscatto dei luoghi meno centrali trovarono voce e ispirazione.

Il commiato, tenero e lontano dalla retorica come tutto il volume, regala perle di ironia, austerità e passione: «Al termine del viaggio, faccio spazio anche io al silenzio e preparo quel vuoto necessario a comprendere, augurandomi che le mie parole valgano almeno come diario di bordo, che possano leggersi come guida sentimentale per chi intenda intraprendere questo pellegrinaggio attraverso i luoghi fisici e sentimentali di uno dei più grandi artisti del Novecento. Ciao, Massimo. P.s. E salutami minolli e rostocchi quando li vedi».