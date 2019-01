Matera capitale europea della cultura: «Luci sui Sassi ma non sulla Basilicata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Gennaio 2019, 10:30

Da Melfi, la sua Melfi dove è tornato per svolgere gli incarichi di vicesindaco e assessore alla Cultura, Raffaele Nigro vede Matera ben più distante dei cento chilometri di percorso attraverso l'Appennino lucano. Lo scrittore de I fuochi del Basento e di Ombre sull'Ofanto, probabilmente il maggiore di quella generazione di mezzo tra i classici nella narrativa meridionalistica, da Corrado Alvaro a Rocco Scotellaro, e i nuovi Gaetano Cappelli, Andrea Di Consoli e Mariolina Venezia, giusto per rimanere alla Basilicata, ha appena ultimato un nuovo romanzo ambientato - anticipa - nei giorni della fine della Cultura e dell'avvento dell'edonismo effimero. Preferisce osservare da lontano lo spettacolo che oggi aprirà l'anno materano di capitale europea della Cultura. «Io conosco già Matera, che senso avrebbe andarla a visitare ancora una volta? Che lo facciano i ministri e le autorità. Semmai, io guarderò lo spettacolo in televisione».«È soltanto la constatazione che a Matera il miracolo si è già compiuto con la scoperta della città dei Sassi da parte dell'industria internazionale dell'immagine. Questo è accaduto da tempo, con il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini e The Passion di Mel Gibson: da allora, il mondo ha conosciuto la sua immagine proiettata e il riconoscimento come capitale europea della Cultura ne è stata la conseguenza. Succede sempre così, esisti se ti vedono e Matera ha cominciato a esistere quando è stata vista. Il suo ruolo è terminato proprio con la designazione il 17 ottobre 2014. Il resto sarà evento e confesso che non mi interessa più di tanto, anche per il modo in cui è stato definito».