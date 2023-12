Michela Murgia inedita: «Dare la vita»

Ha scritto fino all’ultimo giorno della sua vita Michela Murgia e ora quei suoi pensieri inediti e terminali sono stati raccolti in un pamphlet Dare la vita, a cura di Alessandro Giammei, un inedito che sarà in libreria postumo il 9 gennaio per Rizzoli ed è tra i titoli più attesi del 2024.



Consegnato prima della sua morte, avvenuta il 10 agosto 2023, è «un libro toccante, sulla famiglia. Doveva essere solo sulla Gpa (gestazione per altri, ndr) ed è diventato un libro più profondo sul senso della genitorialità e parentela», aveva spiegato all’Ansa Giammei, curatore dell’opera di Michela e membro della sua famiglia allargata, il giorno dopo la scomparsa della scrittrice.