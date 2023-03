Migranti, una ballata in Napoletano per le vittime di Cutro

La tragedia di Cutro, la speranza di una vita migliore infranta nella secca a pochi metri da una spiaggia, le vite di disperati in ostaggio di cinici trafficanti di morte. Un pensiero commosso, un grido di dolore trasferito in versi, in napoletano, dal giornalista e scrittore Carlo Avvisati che ha scritto 'A Ballata d'a povera gente'.

«Il dolore per la tragedia, l'ennesima, dei migranti consumatasi sulla spiaggia di Cutro, a pochi metri dalla salvezza - spiega Avvisati - mi ha spinto a mettere su carta dei versi di denuncia. Il cuore degli esseri umani sta vivendo una stagione di aridità, e non da poco tempo. Sono scritti in napoletano, la mia, la nostra lingua madre, quella pregnante ed esaustiva».

‘A bballata d”a povera gente

‘O mare vatte ll’onne ncopp’’a rena,

purtanno a rriva na pupata ‘e pezza;

nu poco cchiù luntano, ‘int’a na rezza,

hanno truvato miezo piezzo ‘e pane.

Chest’è ‘a canzone d’’a povera ggente

chisti so’ strilli, iastemme, so’ cchianti

‘e chi ‘nt’all’onne sperduto se sente

‘e chi ‘a sta vita nun tene ‘a sperà.

Dint’ a la rezza na nenna durmeva

cu ‘e vvracce attuorno a nu piezzo ‘e lignammo;

chi sape si durmenno se sunnava

che s’abbracciava e sse vasava ‘a mamma

Chest’è ‘a bballata d’’a povera ggente

‘e chi ha perduto famiglia e ppariente,

‘e chi jastemma ‘o destino fetente,

‘e chi sperava cchiù mmeglio ‘e campà.

“Maronna!…aiuto…’o mare ce zeffonna!”:

ma nun ce stanno santi, nun ce stanno,

nisciuno sente a chi mo st’alluccanno…

ca nzieme cu li pisce scenne nfunno.

Cheste so’ vvoce ca stracceno ‘o core,

chest’è ‘a canzone ‘e chi more pe mmare,

e chi ha perduto li ccose cchiù care,

chist’è ‘o destino ‘e chi maje turnarrà.

Carlo Avvisati