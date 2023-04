«Miranda Tales», storia di una rinascita: la presentazione a Pozzuoli

Giovedì 20 aprile, alle 18.30, all'Hotel Terme Neronensis di Pozzuoli, in via Pergolesi 29bis, si terrà la presentazione del romanzo autobiografico «Miranda Tales», scritto da Federico Miranda, pubblicato da Porto Seguro. Modera Emilio Volgarino.

Miranda Tales si racconta la storia di Federico e di tutta la sua difficoltà nel riuscire a capire chi fosse e cosa desiderasse. Federico, napoletano, cocco di mamma, trascurato dal papà, proprio non accettava la sua natura, doveva essere «normale», doveva sposarsi e dare a mamma Antonella nipoti belli e biondi come il figlio prediletto. Passa l’adolescenza da bamboccio asessuato, creando successivamente tutta una serie di relazioni di «copertura» con le ragazze. Tra queste una vera e lunga storia d’amore con Ludovica, di quattro anni e mezzo, per poi capire che il cambiamento di rotta era necessario, addirittura salvifico.

Federico affronta tutto da solo, addolorato ulteriormente dalla tragica morte del papà. Come un miracolo, arriva il trasferimento a Roma. Qui è fuori dal suo mondo perbenista e borghese e può iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Ma anche qui i problemi non mancano, Federico ha le idee confuse e non sa nulla dei gay. Un resoconto esistenziale pieno di riflessioni, delicatezze, che racconta i guasti e gli inciampi, ma al fondo del quale brilla un grande amore per la vita.

L'autore, Federico Miranda, nasce a Napoli per trasferirsi a Roma e iniziare una nuova vita. Lavora in banca come consulente finanziario. Nel tempo libero, è anche attore di teatro e televisivo.